Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κράτους-μέλους τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ από όταν ξεκίνησε η ολομέτωπη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μόνο η Ρουμανία, που μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει δεχθεί συνολικά 28 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones – σύμφωνα μάλιστα με το ρουμανικό υπουργείο Αμυνας, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμμια από drones.

Η Ρουμανία κήρυξε ήδη τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Κονστάντσα persona non grata

Αυτή τη φορά, όμως, συνέβη κάτι διαφορετικό: ρωσικό drone που συμμετείχε σε επίθεση κατά της Ουκρανίας έπληξε ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στο Γαλάτσι – ρουμανικό λιμάνι αδελφοποιημένο, μεταξύ άλλων, με τον Πειραιά – και προκάλεσε έκρηξη, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι, μητέρα και παιδί, και να δεχθούν βοήθεια επί τόπου για κρίση πανικού άλλοι δύο.

Από τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν μέχρι τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι καταδικαστικές δηλώσεις, ανάμεσά τους και προειδοποιήσεις για συνέπειες, έπεφταν χθες βροχή. Η Ρουμανία κήρυξε ήδη τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Κονστάντσα persona non grata και κλείνει το προξενείο.

Μιλώντας βέβαια σε διοικητές του ΝΑΤΟ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρουμανίας, στρατηγός Γκεοργκίτσα Βλαντ, υπογράμμισε ότι ο στόχος της επίθεσης δεν ήταν η χώρα του. Γεγονός παραμένει, ωστόσο, πως «η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ρούτε, επαναβεβαιώνοντας πως το ΝΑΤΟ «είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους».

Αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, χωρίς όμως αναφορά στη Ρωσία. Αργά χθες το απόγευμα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία ήταν ρωσικό, υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να ήταν ουκρανικό και πρότεινε να παραδοθούν τα συντρίμμια του στη Μόσχα για να μπορέσει να διεξαγάγει τη δική της έρευνα.

Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ αξίωσε από «όλες τις χώρες της ΕΕ να βγάλουν τον σκασμό για αυτό το θέμα», προειδοποιώντας τους ευρωπαίους ηγέτες ότι drones θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις χώρες τους και τους πολίτες τους ότι «οι πληθυσμοί των επιθετικών κρατών δεν θα μπορούν να κοιμηθούν γαλήνια».

Σύμφωνα με τον ρουμάνο υπουργό Αμυνας Ράντου-Ντινέλ Μιρούτσα, το ρωσικό drone (τύπου Geran-2) παρέμεινε στον ρουμανικό εναέριο χώρο για τέσσερα λεπτά και εντοπίστηκε άμεσα από νέο ραντάρ αεράμυνας που έχει εγκατασταθεί πρόσφατα στην περιοχή. Ωστόσο, παρά την ετοιμότητα του στρατού να το καταρρίψει – δύο F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκαν κατεπειγόντως -, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος, ενώ η ενέργεια κρίθηκε υπερβολικά ριψοκίνδυνη.

«Hδη εργαζόμαστε για πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα», τόνισε ο υπουργός. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνές του εναντίον κάθε απειλής.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»