Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση; Σοβαρές εκτιμήσεις ή δυτική παράνοια;
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 06:00

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
Το Champions League και το Final Four, οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και μια ελληνική πρωτεία στην καλαθοσφαίριση. Για το Μουντιάλ όμως, τον ερχόμενο Ιούνιο-Ιούλιο κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο, σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Τεχεράνη είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει την αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Στο φετινό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 48 ομάδες θα αγωνιστούν σε 104 αγώνες σε 16 πόλεις-διοργανώτριες μέσα σε 39 ημέρες, με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν 78 αγώνες και τον Καναδά και το Μεξικό από 13 η καθεμία.

Η FIFA επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να συμμετάσχει, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι προπονητές και δημοσιογράφοι που συνδέονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος δεν θα λάβουν άδεια εισόδου.

Σύμφωνα, όμως, με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS), μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης, το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξει εκδίκηση για τη θανάτωση περισσότερων από 250 Ιρανών ηγετικών στελεχών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετά τον πόλεμο της 28ης Φεβρουαρίου.

Αφού χαρακτηρίζει το Ιράν ως τον «πιο δραστήριο κρατικό χορηγό τρομοκρατίας», εκτιμά ότι θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει να δείξει ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ ή οι σύμμαχοί τους θα πληρώσουν τίμημα για τον πόλεμο, επιχειρώντας να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι σε μελλοντικές ενέργειες.

«Μια διοργάνωση που θα συγκεντρώσει την προσοχή του κόσμου για 39 συνεχείς ημέρες αποτελεί ακριβώς το είδος στόχου υψηλής απόδοσης που μπορεί να δικαιολογήσει το επιχειρησιακό ρίσκο για οργανώσεις όπως η AQAP, η ISKP και η al Shabaab ή ακόμη και για ένα εχθρικό κράτος όπως το Ιράν».

«Μπορεί να τα δούμε και στο Μουντιάλ»

Οι συντάκτες της έκθεσης καταγράφουν πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στις οποίες εμπλέκονται ΗΠΑ και Ισραήλ, συνεχίζουν να μεταφέρονται και στο εσωτερικό των ΗΠΑ μέσω πράξεων βίας.

Ωστόσο, αναφέρουν μόνο παραδείγματα βίας εις βάρος ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων, όπως τον Μάιο του 2025, τον πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον από τον Ελάιας Ροντρίγκεζ. Τον Ιούνιο του 2025, την επίθεση με βόμβες μολότοφ σε πορεία υπέρ Ισραηλινών ομήρων στο Μπόουλντερ από τον Μοχάμεντ Σολιμάν, η οποία προκάλεσε έναν θάνατο και επτά τραυματισμούς.

Τον Απρίλιο του 2025, τον εμπρησμό της κατοικίας του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, από τον Κόντι Μπάλμερ, ο οποίος δήλωσε στην αστυνομία ότι ενήργησε ως αντίποινα για τη στάση του Σαπίρο απέναντι στη Γάζα.

«Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα αισθήματα που τροφοδοτούν αυτή τη μορφή βίας» υπογραμμίζοντας ότι η «η πρόκριση του Ιράν στη διοργάνωση προσφέρει σε αυτά τα αισθήματα ένα επαναλαμβανόμενο σημείο αναφοράς σε αμερικανικό έδαφος».

Στη συνέχεια όμως, οι ειδικοί του CSIS σημειώνουν ότι επειδή απώλειες στην ηγεσία του Ιράν στον πόλεμο και η διείσδυση αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ήταν μεγάλη έχει περιορίσει την ικανότητα της χώρας να χρησιμοποιεί τρομοκρατία στο εξωτερικό. «Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Τεχεράνη φέρεται να βασίζεται στην Κατάιμπ Χεζμπολάχ αντί για δικούς της επιχειρησιακούς μηχανισμούς ή για τον παραδοσιακό της σύμμαχο, τη λιβανική Χεζμπολάχ, για τον σχεδιασμό επιθέσεων».

Δαιμονοποίηση παρά ορθολογική εκτίμηση

Ωστόσο, της αμερικανικής έκθεσης της διαφεύγουν στοιχεία που θα διαμόρφωναν μια πολύ διαφορετική εικόνα για το Ιράν. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει συγκεκριμένες ομάδες τρομοκρατικές δεν σημαίνει ότι είναι. Η Χεσμπολάχ είναι μια αντιστασιακή οργάνωση που δημιουργήθηκε για να αμυνθεί στην ισραηλινή επιθετικότητα τη δεκαετία του 1980. Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος της CIA, Πολ Πιλάρ, κανείς δεν συζητά τον αφοπλισμό του ίδιου του Ισραήλ ή έστω τον περιορισμό του οπλισμού του, παρότι έχει προκαλέσει σαφώς μεγαλύτερη καταστροφή στον Λίβανο από τη Χεσμπολάχ.

Επίσης, στην έκθεσή τους οι συντάκτες δεν ανέφεραν ούτε περιστατικά εβραϊκής/ισραηλινής βίας, παρα μόνο μουσουλμανικά. Η Jewish Defense League (JDL) και πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτήν εμπλέκονται ιστορικά σε βίαιες ενέργειες στις ΗΠΑ, όπως η βομβιστική επίθεση στο γραφείο του Sol Hurok το 1972, με έναν νεκρό και τραυματίες, καθώς και άλλα επεισόδια κατά σοβιετικών, αραβικών ή μουσουλμανικών στόχων.

Το 2001, ο Earl Krugel της JDL παραδέχθηκε συνωμοσία για βομβιστικές επιθέσεις σε τζαμί στην Καλιφόρνια και στο γραφείο του βουλευτή Darrell Issa. Μετά το 2023, καταγράφηκε η βίαιη επίθεση φιλοϊσραηλινών αντιδιαδηλωτών σε φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό στο UCLA, με σύλληψη του Edan On.

Στη Νέα Υόρκη, ο Reuven Kahane κατηγορήθηκε ότι χτύπησε φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια με αυτοκίνητο. Το 2026, ο Alexander Heifler κατηγορήθηκε για σχέδιο εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Nerdeen Kiswani.

Το Ιράν εξάλλου ήταν το κράτος που δέχτηκε δύο φορές ένοπλη επίθεση από ΗΠΑ και Ισαήλ, ενώ διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με όρους διπλωματίας, όπως έχουν σημειώσει και Αμερικανοί έμπειροι διπλωμάτες. Δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα ότι το Ιράν έχει προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες, σε αντίθεση με ΗΠΑ και Ισραήλ, με την Ουάσιγκτον μάλιστα να έχει ενισχύσει στο παρελθόν τρομοκρατικές ομάδες έμμεσα ή άμεση, (Αλ Κάιντα, ISIS).

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, οι συντάκτες υπογραμμίζουν ότι μια τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος των ΗΠΑ θα μπορούσε να συσπειρώσει την αμερικανική κοινή γνώμη και να οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης κατά του Ιράν, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη ευνοϊκής διευθέτησης για την Τεχεράνη. Αν όμως πράγματι αυτό ισχύει -που είναι λογικό- άρα το Ιράν δεν έχει συμφέρον να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη, κάτι που δείχνει την αντίφαση των επιχειρημάτων των Αμερικανών ειδικών.

Συνεπώς, πρόκειται μάλλον περισσότερο για μια ανάλυση καταστροφολογίας και δυσφήμησης μιας χώρας παρά ένα σταθμισμένο σύνολο ορθολογικών εκτιμήσεων.

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Σύνταξη
Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Σύνταξη
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Συρία 01.06.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της
Εκατέρωθεν επιθέσεις 01.06.26

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Τι λένε οι φιλορωσικές αρχές για την επίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα - Η ανακοίνωση των αρχών του Ντνιπροπετρόφσκ για το πλήγμα στη Νικόπολ - Νέα συνέντευξη Ζελένσκι

Σύνταξη
Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Σύνταξη
Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

Ιράν: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί μίλησε για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι είχαν δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής και η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Σύνταξη
Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Λέει την αλήθεια; 01.06.26

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
«Νοοτροπία καταναλωτή» 01.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα
Αμερικανική οικονομία 01.06.26

Η μεσαία τάξη στις ΗΠΑ ξοδεύει περισσότερα

Το όνειρο της απόκτησης κατοικίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολο στις ΗΠΑ και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα αγοράζοντας premium προϊόντα και υπηρεσίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.06.26

Η Oura παρουσιάζει το μικρότερο «έξυπνο δαχτυλίδι» στον κόσμο με νέες λειτουργίες υγείας

H φινλανδο-αμερικανική startup έχει πουλήσει 5,5 εκατ. δαχτυλίδια παγκοσμίως από το 2013 και η αξία της ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια – Τι προσδοκά από το νέο μοντέλο «Ring 5»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη
Μπάσκετ 31.05.26

Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Στη Σερβία αναφέρουν πως ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται να πάρει για προπονητή τον Ίμπον Ναβάρο κάτι που αν ισχύσει ο δρόμος ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να καταλήξει στον Άρη θα είναι... ορθάνοιχτος!

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

Σύνταξη
