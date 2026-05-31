Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όχι» στην πρόταση της πόλης να θέσει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044 είπαν για δεύτερη φορά οι δημότες του Αμβούργου. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν οι αρχές της πόλης και οι επιχειρηματίες για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διοργάνωσε ο δήμος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας NDR, το 54,9% ψήφισε «όχι». «Ναι» ψήφισε το 45,1%. «Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι», δήλωσε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ.

Es gibt doch noch vernünftige Hamburger. Wieder hat die Rot-Grüne Landesregierung per Volksentscheid über eine Olympia-Bewerbung eine satte Klatsche bezogen. #Nolympia knapp 55%. 🥳

Pro Olympia waren die Bewohner der reichen Viertel, wie Elbchausee, die Walddörfer und von der… pic.twitter.com/TUXcsYj1tO — J. Eckleben (@Eckleben) May 31, 2026



Ο Πέτερ Τσέντσερ πρόσθεσε ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων ότι το Αμβούργο αποσύρει την υποψηφιότητά του. «Γνωρίζαμε από το προηγούμενο δημοψήφισμα ότι ο σκεπτικισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγαλύτερος στο Αμβούργο από ό,τι σε πολλές άλλες πόλεις. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίσαμε να το επιδιώξουμε επειδή, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους, είπε.

Και υποστήριξε ότι θα είχαν δώσει «ώθηση σε πολλές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε για την πόλη μας, ακόμη και χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή ακριβώς είναι η εντολή μας τώρα. Θα επιδιώξουμε τους στόχους μας στην αστική ανάπτυξη – καθώς και στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής για τα οποία χρειαζόμαστε την υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Με όλες μας τις δυνάμεις, έστω και χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε ο κ. Τσέντσερ.

In München und Rhein-Ruhr hat sich die Bevölkerung hinter eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele gestellt. Nicht so in Hamburg. Das Ergebnis fiel eindeutig aus. https://t.co/UAWh30O9tP — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 31, 2026

Δυσαρέσκεια από τους επιχειρηματίες

Απογοητευμένοι δήλωσαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας της πόλης τους.

«Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων θα είχε προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τη διεθνή προβολή, την οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές του Αμβούργου. Μια θετική ψήφος θα έστελνε ένα σημαντικό μήνυμα ότι εμείς στο Αμβούργο είμαστε φιλόδοξοι. Και ότι πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε σπουδαία πράγματα – φτάνοντας πολύ πέρα από τον τομέα του αθλητισμού», δήλωσε ο Νόρμπερτ Άουστ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου.

«Η χαρά είναι μεγάλη», δήλωσε στον αντίποδα ο επικεφαλής της καμπάνιας «NOlympia», που ήταν υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, ο Έκαρτ Μάουντριχ επισήμανε ότι η πόλη εμφανίστηκε διχασμένη. «Οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άντληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν. Οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους και δεν θα ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων», πρόσθεσε.