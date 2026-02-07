Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Η Αϊτή έχει δύο αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, με τον Richardson Viano να αγωνίζεται στο αλπικό σκι και τον Stevenson Savart στο σκι αντοχής.

Ωστόσο, πριν ακόμα οι δύο άνδρες βγουν στο χιόνι, η καραϊβική χώρα έχει ήδη κάνει πρωτοσέλιδα -πριν καν την τελετή έναρξης της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου, λόγω των εντυπωσιακών στολών τους.

Σχεδιασμένες από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, οι χειροποίητες στολές φέρουν ένα έντονο κόκκινο άλογο χωρίς αναβάτη σε τροπικό, γαλάζιο φόντο, εμπνευσμένο από την τέχνη του Αϊτινού ζωγράφου και γλύπτη Édouard Duval-Carrié.

Τα μέλη της γυναικείας αποστολής θα φορούν φούστα με έντονο όγκο και παραδοσιακό αϊτινό κάλυμμα κεφαλής tignon.

«Για 24 ώρες, έλεγα “τέλειωσε, δεν θα έχουν στολές”»

Η Stella Jean σχεδίασε επίσης την εμφάνιση της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η οποία τώρα αποτελεί μέρος της συλλογής του Ολυμπιακού Μουσείου. «Αυτή η στολή είναι το σύμβολο του αϊτινού πνεύματος», δήλωσε η Jean, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη, σε συνέντευξή της στο Miami Herald.

Η Jean αντιμετώπισε μια στενή προθεσμία για να ετοιμάσει τις στολές, αφού της ζητήθηκε να κάνει αλλαγές της τελευταίας στιγμής.

Παραλίγο να εγκαταλείψει το έργο, το οποίο είχε αναλάβει δωρεάν, πριν αποφασίσει τελικά να επιμείνει και να πεισμώσει: «Για 24 ώρες, έλεγα “τέλειωσε, δεν θα έχουν στολές”» είπε.

«Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό που μας έφερε εδώ ήταν η τέχνη της Αϊτής, ο πολιτισμός της Αϊτής, η αριστεία της Αϊτής. Τόσοι πολλοί ανθρώπινοι παράγοντες που μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ».

Και έτσι άρχισε να δουλεύει μέσα μου.

«Πριν από πέντε ημέρες, άρχισαν να ζωγραφίζουν με το χέρι όλες τις στολές, και χθες το βράδυ τις έφερα εγώ η ίδια στο Μιλάνο από άλλες περιοχές τριγύρω» είπε η σχεδιάστρια την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

«Απλά προσεύχομαι να μη βρέξει»

Ο καιρός είναι πέρα από τον έλεγχο του καθενός. Ό,τι μπορούσε να διαμορφώσει η Αϊτή, το έχει πετύχει με αυτοπεποίθηση. Και ό,τι και αν συμβεί στο χιόνι για τους Viano και Savart, η χώρα θα έχει ήδη αφήσει το στίγμα της, μέσω της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού.

Οι λοιπές στολές

Η τελετή έναρξης της Παρασκευής προσέφερε πολλές στιγμές μόδας, όπως ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο σχεδιαστή και επιχειρηματία Giorgio Armani, εμφανίσεις διασημοτήτων από τη Mariah Carey έως τις τοπικές σταρ Laura Pausini και Sabrina Impacciatore, μια χορωδιακή παράσταση σε σκηνοθεσία του δημιουργικού διευθυντή Marco Balich με κοστούμια σχεδιασμένα από τον υποψήφιο για Όσκαρ Massimo Cantini Parrini, και την παραδοσιακή παρέλαση των αθλητών που θα ξεδιπλωθεί μπροστά στα μάτια ενός διεθνούς κοινού.

