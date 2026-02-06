Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 έφτασαν στην Ιταλία, αλλά μαζί τους έφτασαν και οι πράκτορες της ICE – ύβρις θα έλεγε κανείς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει στα ιταλικά στην τελετή έναρξης, ο ράπερ Ghali θα τραγουδήσει στα ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά, ο Andrea Bocelli θα ερμηνεύσει την άρια «Nessun Dorma» του Puccini, ενώ ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang θα κλέψει την παράσταση με ένα σόλο.

Ωστόσο, όσο και αν οι διοργανωτές καταβάλουν προσπάθεια να δημιουργήσουν μια εμπειρία που θα αγκαλιάζει την παγκόσμια κοινότητα, το κοινωνικοπολιτικό κλίμα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Milano Cortina, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα.

«Δεν είναι ευπρόσδεκτοι»

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι Αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026, η ένταση στην Ιταλία σχετικά με το γεγονός έφτασε στο ζενίθ της, αφού αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι πράκτορες της ICE θα αποστέλλονταν στην χώρα για την προστασία του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι αναμένεται να παραστούν στην τελετή έναρξης.

Το ενδεχόμενο οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις δολοφονίες των Ρενέ Γουντ και Άλεξ Πρέτι, να αστυνομεύσουν το στάδιο San Siro του Μιλάνου σάστισε τους κατοίκους της περιοχής, με τον αριστερό δήμαρχο της πόλης, Τζουζέπε Σάλα, να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Αν και ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, υπογράμμισε ότι η ICE «δεν θα λειτουργήσει ως όργανο προστασίας της δημόσιας τάξης», η αντιπολίτευση έχει εξαπολύσει σφοδρή κριτική κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι, για την αποδοχή των πρακτόρων.

Ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σκαλφαρότο ρώτησε σαρκαστικά «ποιος θα συνοδεύσει» τους τέσσερις σκιέρ που εκπροσωπούν το Ιράν, προσθέτοντας ότι μάλλον δεν θα είναι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι πρόσφατα σκότωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης και αλλού.

Ένα άλλο μέλος της αντιπολίτευσης αναρωτήθηκε με μια δόση ειρωνείας αν οι μισθοφόροι της ρωσικής ομάδας Wagner θα παρέχουν ασφάλεια στους 13 Ρώσους αθλητές που θα αγωνιστούν ως «Ουδέτεροι», που σημαίνει ότι δεν θα εκπροσωπούν τη χώρα τους.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε που επιτέθηκε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ως εκ τούτου, οι Ρώσοι σκιέρ και αθλητές που θα συμμετάσχουν δεν θα επιδεικνύουν την εθνική τους ταυτότητα με τα χρώματα της ομάδας, τη σημαία ή τον ύμνο και δεν θα λάβουν μέρος στην τελετή έναρξης.

«Μια πολύ συγκινητική στιγμή»

Από την πλευρά του, ο βετεράνος των Ολυμπιακών τελετών, Μάρκο Μπαλίκ, δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι η τελετή θα είναι «σοβαρή», αλλά δεν θα στερείται στυλ.

Ενώ η τελετή των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες θα είναι αναμφίβολα γεμάτη με στυλοβάτες του Χόλιγουντ, οι περισσότεροι αστέρες της Ιταλίας προέρχονται από τον κόσμο της μόδας.

Έτσι, η τελετή έναρξης στο Milan Cortina θα τιμήσει την πόλη ως πρωτεύουσα της μόδας, με έμφαση σε ένα αφιέρωμα στον θρυλικό σχεδιαστή Giorgio Armani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Θα είναι «μια πολύ συγκινητική στιγμή», λέει ο Μπαλίκ, καθώς οι Ιταλοί θα γιορτάσουν έναν από τους ήρωές τους.

*Με πληροφορίες από: Variety