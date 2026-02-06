magazin
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
06 Φεβρουαρίου 2026

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Spotlight

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 έφτασαν στην Ιταλία, αλλά μαζί τους έφτασαν και οι πράκτορες της ICE – ύβρις θα έλεγε κανείς.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Μαράια Κάρεϊ θα  τραγουδήσει στα ιταλικά στην τελετή έναρξης, ο ράπερ Ghali θα τραγουδήσει στα ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά, ο Andrea Bocelli θα ερμηνεύσει την άρια «Nessun Dorma» του Puccini, ενώ ο Κινέζος πιανίστας Lang Lang θα κλέψει την παράσταση με ένα σόλο.

Ωστόσο, όσο και αν οι διοργανωτές καταβάλουν προσπάθεια να δημιουργήσουν μια εμπειρία που θα αγκαλιάζει την παγκόσμια κοινότητα, το κοινωνικοπολιτικό κλίμα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Milano Cortina, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα.

«Δεν είναι ευπρόσδεκτοι»

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι Αγώνες, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026, η ένταση στην Ιταλία σχετικά με το γεγονός έφτασε στο ζενίθ της, αφού αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι πράκτορες της ICE θα αποστέλλονταν στην χώρα για την προστασία του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι αναμένεται να παραστούν στην τελετή έναρξης.

Φωτογραφία: Διαδηλωτές/ριες ζητούν να φύγει η ICE από τις γειτονιές τους. Οι πράκτορες βρίσκονται στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Μιλάνο, 6 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Το ενδεχόμενο οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις δολοφονίες των Ρενέ Γουντ και Άλεξ Πρέτι, να αστυνομεύσουν το στάδιο San Siro του Μιλάνου σάστισε τους κατοίκους της περιοχής, με τον αριστερό δήμαρχο της πόλης, Τζουζέπε Σάλα, να δηλώνει κατηγορηματικά ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Αν και ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, υπογράμμισε ότι η ICE «δεν θα λειτουργήσει ως όργανο προστασίας της δημόσιας τάξης», η αντιπολίτευση έχει εξαπολύσει σφοδρή κριτική κατά της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μελόνι, για την αποδοχή των πρακτόρων.

Ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σκαλφαρότο ρώτησε σαρκαστικά «ποιος θα συνοδεύσει» τους τέσσερις σκιέρ που εκπροσωπούν το Ιράν, προσθέτοντας ότι μάλλον δεν θα είναι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι πρόσφατα σκότωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης και αλλού.

Ένα άλλο μέλος της αντιπολίτευσης αναρωτήθηκε με μια δόση ειρωνείας αν οι μισθοφόροι της ρωσικής ομάδας Wagner θα παρέχουν ασφάλεια στους 13 Ρώσους αθλητές που θα αγωνιστούν ως «Ουδέτεροι», που σημαίνει ότι δεν θα εκπροσωπούν τη χώρα τους.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε που επιτέθηκε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και ως εκ τούτου, οι Ρώσοι σκιέρ και αθλητές που θα συμμετάσχουν δεν θα επιδεικνύουν την εθνική τους ταυτότητα με τα χρώματα της ομάδας, τη σημαία ή τον ύμνο και δεν θα λάβουν μέρος στην τελετή έναρξης.

Φωτογραφία: Ένα άτομο κυματίζει μια παλαιστινιακή σημαία, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην παρουσία της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Μιλάνο, 6 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Alkis Konstantinidis

«Μια πολύ συγκινητική στιγμή»

Από την πλευρά του, ο βετεράνος των Ολυμπιακών τελετών, Μάρκο Μπαλίκ, δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι η τελετή θα είναι «σοβαρή», αλλά δεν θα στερείται στυλ.

Ενώ η τελετή των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες θα είναι αναμφίβολα γεμάτη με στυλοβάτες του Χόλιγουντ, οι περισσότεροι αστέρες της Ιταλίας προέρχονται από τον κόσμο της μόδας.

Έτσι, η τελετή έναρξης στο Milan Cortina θα τιμήσει την πόλη ως πρωτεύουσα της μόδας, με έμφαση σε ένα αφιέρωμα στον θρυλικό σχεδιαστή Giorgio Armani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Θα είναι «μια πολύ συγκινητική στιγμή», λέει ο Μπαλίκ, καθώς οι Ιταλοί θα γιορτάσουν έναν από τους ήρωές τους.

*Με πληροφορίες από: Variety

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
