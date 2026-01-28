Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο προσωπικού της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην ήπειρο, μετά από αναφορές ότι η υπηρεσία θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα.

Η διαμάχη σχετικά με την παρουσία τους στους επικείμενους Αγώνες στην Ιταλία εντάθηκε περαιτέρω από τις αποκαλύψεις για τις επιχειρηματικές σχέσεις της ICE με τη γαλλική πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής Capgemini.

Η δημόσια κατακραυγή για τις ενέργειες της ICE κορυφώθηκε μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο κατοίκων του Μινεάπολις, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από αξιωματικούς της ICE σε ξεχωριστά περιστατικά αυτό το μήνα.

Στις ΗΠΑ, η ICE έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για υπερβολική χρήση βίας, κατάχρηση εξουσίας και βίαιη συμπεριφορά από πολιτικούς, ομάδες υπεράσπισης και δημόσια πρόσωπα.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω όταν ο ερευνητικός βραχίονας της ICE, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), επιβεβαίωσε ότι θα «υποστηρίξει» άλλες αρχές επιβολής του νόμου για να «ελέγξει και να μετριάσει τους κινδύνους από διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις» κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 6 Φεβρουαρίου.

NO ICE IN EUROPE‼

Ice should not be entering Italy… Italian politicians protested over reports that United States ICE agents could be involved in security for the upcoming Milan-Cortina Winter Olympics. pic.twitter.com/fwECFDhe13 — Earth Hippy 🌎🕊💚 (@hippyygoat) January 27, 2026

«Αυξημένη βία» θα επηρεάσει τους Ευρωπαίους, λένε οι ευρωβουλευτές

Αρκετοί ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τώρα ότι η ICE δεν πρέπει να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με τη δημοκρατική λογοδοσία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είναι μια προσβολή προς την Ιταλία από τον Τραμπ», δήλωσε ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Σάντρο Ρουότολο στο Euronews, υποστηρίζοντας ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα για την ICE σε μια εποχή που η υπηρεσία δέχεται πυρά στην πατρίδα της.

«Ο Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω απομακρύνοντας τον διοικητή της Συνοριακής Φρουράς Γκρέγκορι Μποβίνο, αλλά δεν μπορεί να απαλλαγεί εντελώς από την ICE», δήλωσε ο Ρουότολο.

«Επιβάλλει την ICE στην ιταλική κυβέρνηση, ενισχύοντας μια σχέση από πάνω προς τα κάτω με την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι. Θα αντιταχθούμε σε αυτή την απόφαση».

Την Τρίτη, η Μανόν Ομπρί και ο Μάρτιν Σίρδεβαν, συμπρόεδροι της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σε άλλους ηγέτες θεσμικών οργάνων, ζητώντας «περιοριστικά μέτρα» κατά των πρακτόρων της ICE και προτρέποντας την ΕΕ να «αποτρέψει την είσοδο τέτοιων δυνάμεων στο έδαφός της».

Προειδοποίησαν ότι η κλιμάκωση της βίας από την υπηρεσία, όπως την περιέγραψαν, απαιτεί μια αποφασιστική αντίδραση από την ΕΕ για την προστασία των πολιτών της και την τήρηση των προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η αυξημένη βία και καταστολή της ICE θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους Ευρωπαίους πολίτες εδώ», ανέφερε η επιστολή.

Η ομάδα των Φιλελεύθερων Renew Europe αντέδρασε επίσης στην είδηση της παρουσίας πρακτόρων της ICE στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλώνοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι «αυτό είναι απαράδεκτο».

«Στην Ευρώπη, δεν θέλουμε ανθρώπους που αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποφεύγουν τον δημοκρατικό έλεγχο», δήλωσε η ομάδα. «Η ένωσή μας, οι αξίες μας, οι κανόνες μας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας ότι τα θέματα ασφάλειας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

«Η εθνική ασφάλεια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Euronews.

Τιγιάνι: «Δεν έρχονται εδώ οι SS»

Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών, το προσωπικό της ICE θα συνεργάζεται αποκλειστικά με τις ιταλικές αρχές σε κέντρα συντονισμού.

Το υπουργείο τόνισε ότι οι πράκτορες δεν θα περιπολούν σε δημόσιους χώρους ούτε θα διεξάγουν δραστηριότητες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τις εντάσεις, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αστειεύτηκε ότι «δεν έρχονται οι SS εδώ» και τόνισε ότι το προσωπικό που εμπλέκεται δεν είναι το ίδιο με εκείνο που συμμετέχει σε αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η αντίδραση παραμένει έντονη. Ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ζήτησε να απαγορευτεί η είσοδος των πρακτόρων της ICE, ενώ ξέσπασαν διαμαρτυρίες στο περιφερειακό συμβούλιο της Λομβαρδίας και υποβλήθηκαν αρκετές αναφορές κατά της παρουσίας τους.

Milan Mayor Giuseppe Sala reveals that ICE agents are not welcome in his city during the Winter Olympics: “This is a militia that kills, a militia that enters into the homes of people, signing their own permission slips. It is clear they are not welcome in Milan, without a… pic.twitter.com/qzrp7Kpd5W — Pop Base (@PopBase) January 27, 2026

Τα ιταλικά κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν σε συγκέντρωση στο Μιλάνο το επόμενο Σάββατο για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία της ICE. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν σφυρίχτρες, που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους διαδηλωτές κατά της ICE στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν υπερασπιστεί με συνέπεια την ICE και τις ενέργειές της, επικαλούμενοι την επιτυχία στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας σε όλες τις ΗΠΑ. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για αυτό που περιέγραψε ως «χάος».

«Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της διεφθαρμένης ηγεσίας του Τζο Μπάιντεν και των Δημοκρατικών, δεκάδες εκατομμύρια παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες εισέβαλαν στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χιλιάδων καταδικασμένων δολοφόνων, βιαστών, απαγωγέων, εμπόρων ναρκωτικών και τρομοκρατών», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή το βράδυ.

«Στις πέντε πολιτείες που διοικούνται από Ρεπουμπλικάνους… η ICE συνέλαβε 150.245 παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες κατά το παρελθόν έτος, χωρίς διαμαρτυρίες, ταραχές ή χάος», πρόσθεσε.

🚨 Following the murder of protesters and widespread arbitrary detentions in the USA, ICE cannot be allowed in Europe. We are calling for an immediate travel ban on all ICE agents. This is now urgent following reports ICE will policy the Winter Olympics in Italy 🚨 pic.twitter.com/qDgaI7S10M — The Left in the European Parliament (@Left_EU) January 27, 2026

Γαλλική εταιρεία επίσης δέχεται πυρά

Εν τω μεταξύ, μια ξεχωριστή διαμάχη έχει ξεσπάσει στη Γαλλία σχετικά με μια έρευνα που αποκάλυψε ότι η γαλλική πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής Capgemini, μέσω της αμερικανικής θυγατρικής της, παρείχε στην ICE «υπηρεσίες εντοπισμού για επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και απέλασης».

Σύμφωνα με την έκθεση L’Observatoire des multinationales, η Capgemini ανέλαβε σύμβαση αξίας έως 365 εκατομμυρίων δολαρίων (305,3 εκατομμύρια ευρώ), με αρχική πληρωμή 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων (4,01 εκατομμύρια ευρώ) που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο.

Nous apprenons que Capgemini, entreprise française, aide ICE. ICE, c’est la police anti-immigration de Trump, qui sème le chaos et a tué plusieurs personnes ces derniers jours. Honte à ce cabinet de conseil qui se rend complice du pire. Pour ces gens, l’argent n’a visiblement… pic.twitter.com/srfimFmogy — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 27, 2026

Η εταιρεία φέρεται να διατηρεί συμβατικές σχέσεις με την ICE τουλάχιστον από το 2007, ορισμένες από τις οποίες αξίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Τα ευρήματα προκάλεσαν δημόσια αντίδραση και ώθησαν τον υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάντ Λεσούρ να ζητήσει διευκρινίσεις.

«Καλώ την Capgemini να ρίξει φως με απόλυτη διαφάνεια στις δραστηριότητές της — σε αυτή την πολιτική — και αναμφίβολα να αμφισβητήσει την ίδια τη φύση αυτών των δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Λεσούρ στην Εθνοσυνέλευση απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή.

Σε απάντηση, ο διευθύνων σύμβουλος της Capgemini, Εμάν Εζάτ, είπε ότι η θυγατρική της εταιρείας στις ΗΠΑ λειτουργεί υπό ανεξάρτητη διακυβέρνηση, με δικό της διοικητικό συμβούλιο και διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ως αποτέλεσμα, είπε, ο Όμιλος Capgemini δεν έχει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες ή συμβατικές ρυθμίσεις της CGS.