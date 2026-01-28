Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE είδε να του μπλοκάρουν την είσοδο στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη. Ο υπουργός Εξωτερικών του Εκουαδόρ υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία στην αμερικανική πρεσβεία, μετά από απόπειρα εισόδου χωρίς άδεια στο προξενείο στη Μινεάπολη από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την Τρίτη.

Ένα βίντεο της απόπειρας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν υπάλληλο του προξενείου να τρέχει προς την πόρτα για να απομακρύνει τους πράκτορες της ICE, λέγοντάς τους: «Αυτό είναι το προξενείο του Εκουαδόρ. Δεν επιτρέπεται να εισέλθετε».

Ακούγεται ένας πράκτορας της ICE να απαντά απειλώντας ότι θα «αρπάξει» τον υπάλληλο αν τον αγγίξει, προτού συμφωνήσει να φύγει.

🚨 BREAKING: Ecuador has issued a formal protest after ICE agents attempted to enter the Ecuadorian Consulate in Minneapolis without permission, an act that diplomats say violates international consular protections. Consulate officials blocked the entry and activated emergency… pic.twitter.com/UU9WgfN9dV — Brian Allen (@allenanalysis) January 28, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών του Εκουαδόρ, υποστηρίζει πως προστάτεψε τους πολίτες του

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει στις αρχές επιβολής του νόμου να εισέρχονται σε ξένα προξενεία ή πρεσβείες χωρίς άδεια, αν και μερικές φορές η άδεια μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απειλούν τη ζωή, όπως πυρκαγιές.

Boletín | Sobre intento de incursión al Consulado del Ecuador en Minneapolis por parte de agentes de ICE pic.twitter.com/BDkwTKbbZT — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 27, 2026

«Οι υπάλληλοι του προξενείου εμπόδισαν αμέσως τον αξιωματικό της ICE να εισέλθει στο προξενικό κτίριο, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία των Εκουαδοριανών που ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή και ενεργοποιώντας τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και Ανθρώπινης Κινητικότητας», έγραψε το υπουργείο στο X.

Υποβλήθηκε «σημείωμα διαμαρτυρίας» στην αμερικανική πρεσβεία στον Ισημερινό, ώστε να μην γίνουν παρόμοιες προσπάθειες σε άλλα προξενεία, ανέφερε το υπουργείο. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.