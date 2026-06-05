Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση
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Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία. Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η σορός που εντοπίστηκε χθες σε σιλό σιτηρών εγκαταλελειμμένου εργοστασίου ανήκει τελικά στην 11χρονη.
Η αιτία θανάτου του κοριτσιού παραμένει προς το παρόν άγνωστη, σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα της Αζέν. «Έχουν διαταχθεί περαιτέρω εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θα διεξαχθούν», τονίζεται.
Ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 11χρονης
Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, για τον οποίο αποκαλύφθηκε ότι είχε καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς ανηλίκων. Το γεγονός ότι δεν είχε κινηθεί κάποια νομική διαδικασία εις βάρος του και κυκλοφορούσε ελεύθερος έχει προκαλέσει οργή στη Γαλλία, ενώ έχει διαταχθεί έρευνα για το κατά πόσο οι δικαστικές αρχές ολιγώρησαν στην περίπτωσή του.
Το 11χρονο κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 3 το μεσημέρι μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο γυμνάσιο Hubert-Reeves, από δύο μάρτυρες. Ο Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του οποίου η μεγαλύτερη κόρη είναι φίλη της 11χρονης, αρχικά αρνήθηκε ότι τη μετέφερε με το όχημά του.
Στη συνέχεια, όμως, οι Αρχές τού παρουσίασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να τον δείχνει μαζί με το κορίτσι και, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, παραδέχθηκε ότι την είχε μεταφέρει.
Ο 41χρονος ισχυρίστηκε τελικά ότι την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο της περιοχής, το οποίο, ωστόσο, ήταν κλειστό εκείνη την ημέρα. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της 11χρονης χάθηκαν, ενώ ο ίδιος παραμένει σιωπηλός και προφυλακισμένος.
🔴Le corps retrouvé dans le Gers est bien celui de Lyhanna
➡️ https://t.co/2hNZvPy4pa pic.twitter.com/zazfginm2w
— Le Parisien (@le_Parisien) June 5, 2026
Oργή για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση της 11χρονης
Οργή επικρατεί στη Γαλλία μετά την ανακάλυψη της σορού, καθώς η 11χρονη φέρεται να έπεσε θύμα αλλεπάλληλων δικαστικών παραλείψεων. Η κυβέρνηση έχει ήδη καλέσει όλους τους εισαγγελείς της χώρας σε έκτακτη σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα.
«Δεν μπορούμε να κοιτάμε τα πρόσωπα των μελών της οικογένειάς της και να λέμε στον εαυτό μας ότι όλα πήγαν καλά», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δημοσιογράφους καθώς εισερχόταν σε σύνοδο κορυφής στο Μαυροβούνιο.
Πολιτικές προσωπικότητες της δεξιάς και της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της ακροδεξιάς Τζόρνταν Μπαρντέλα και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, έχουν δηλώσει ότι η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα ευρύτερων αποτυχιών στο δικαστικό σύστημα, ιδίως στην αδυναμία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.
«Εκατοντάδες παιδικοί βιασμοί συμβαίνουν καθημερινά, συνεχώς», δήλωσε η Σόφι Μπαρ της φεμινιστικής συλλογικότητας Nous Toutes («Όλοι μας»).
«Μπορεί να υπήρξε μια συγκεκριμένη δυσλειτουργία (εδώ), αλλά… γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες δικαιοσύνης είναι εντελώς υπερφορτωμένες και ότι οι καταγγελίες για βιασμό χρειάζονται χρόνια για να διεκπεραιωθούν» ανέφερε.
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν για να συζητήσουν την υπόθεση και την κατακραυγή της κοινής γνώμης.
Πώς μια παλιά συνεργάτιδα του φερόμενου υπόπτου βοήθησε τις Αρχές
Πρώην εργαζόμενη αγροτικής επιχείρησης υπέδειξε στους ερευνητές της αστυνομίας ένα συγκεκριμένο σημείο σε σιλό της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον βασικό ύποπτο, εκτίμησε ότι εκεί θα μπορούσαν να βρεθούν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην εγκατάσταση και, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, εντόπισαν σορό που εκτιμάται ότι ανήκει στο ανήλικο κορίτσι. Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.
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