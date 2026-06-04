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Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 15:54

Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της

Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

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Η εξαφάνιση ενός 11χρονου κοριτσιού, της μικρής Λιανά, από τις 29 Μαΐου έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

Πρόκειται για τον Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και κατηγορείται για την απαγωγή της μικρής μαθήτριας. Ο ίδιος ο Μπαρελά είναι πατέρας δυο μικρών κοριτσιών. Ο ύποπτος γνώριζε καλά το παιδί, καθώς η Λιανά ήταν στενή φίλη και συμμαθήτρια της κόρης του.

Αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν να την βάζει στο αυτοκίνητό του. Όταν τον ρώτησαν οι αρχές γιατί έβαλε το παιδί στο αυτοκίνητό του, είπε ότι απλώς το μετέφερε ως την πισίνα της κωμόπολης στην οποία ζουν και ότι δεν το πείραξε ποτέ.

Φερόμενος παιδεραστής ο πατέρας της φίλης της 11χρονης

Να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μπαρελά ξεσκέπασε τη δράση του φερόμενου παιδεραστή.

Η οικογένεια συμμαθήτριας της κόρης του Μπαρελά, είχε καταγγείλει το 2005 τον βιασμό μιας άλλης 10χρονης φίλης της κόρης του, της Ρόζα, την οποία είχε καλέσει η οικογένεια στο σπίτι για να κοιμηθούν μαζί.

Χθες το πρωί κατατέθηκε και τρίτη επίσημη καταγγελία εις βάρος του από τους γονείς ενός άλλου μικρού κοριτσιού.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε καταγγελία βιασμού το 2025, αλλά είχε κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι αρχές και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Δεν είναι γνωστό αν η Λιανά είναι ζωντανή. Η μητέρα του κοριτσιού που είχε κάνει την καταγγελία το 2025, είπε μάλιστα ότι καλούσε τους αστυνομικούς και ζητούσε εξηγήσεις τι γίνεται – γιατί δεν προχωράει η υπόθεση – και της έλεγαν να σταματήσει να τους ενοχλεί. Εκατόν εβδομήντα αστυνομικοί με ελικόπτερα και drones ψάχνουν να βρουν το μικρό κοριτσάκι.

Τι είπε η μητέρα της Λιανά

Μέσα Ενημέρωσης της Γαλλίας παραθέτουν μαρτυρίες πολιτών σε μία προσπάθεια να φωτιστεί το θρίλερ της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με μία από αυτές τις μαρτυρίες, η Λιανά είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το σπίτι του υπόπτου για ένα παιδικό sleepover. Μετά από εκείνη την επίσκεψη, η οικογένειά της φέρεται να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του λόγω ανησυχιών για τη συμπεριφορά του. «Μου είπε ότι την γαργαλούσε. Της είπα ότι δεν ήθελα πλέον ούτε να του μιλάει ούτε να τον βλέπει», δήλωσε η μητέρα της 11χρονης.

Η οικογένεια της 11χρονος απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει κάποια πληροφορία να καταθέσει στις αρχές, προκειμένου η κόρη τους να επιστρέψει σώα στην αγκαλιά τους.

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Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
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