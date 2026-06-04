Θρίλερ στη Γαλλία: Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχής Φλεράνς στη Γαλλία.

Μια σορός εντοπίστηκε σήμερα 15 χλμ από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ιατροδικαστικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ένα η σορός ανήκει στην 11χρονη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού η οποία βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη.

🇫🇷 In #France the search for #Lyhanna, a missing 11-year-old girl, entered its sixth day on Wednesday. A 41-year-old man has been charged with #kidnapping her as questions mount over why he was never questioned in a separate prior rape investigation. Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/6rnhAcZ1SO — FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι η 11χρονη θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.

🇫🇷 In #France the search for #Lyhanna, a missing 11-year-old girl, entered its sixth day on Wednesday. A 41-year-old man has been charged with #kidnapping her as questions mount over why he was never questioned in a separate prior rape investigation. Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/6rnhAcZ1SO — FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026



Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες έχων δηλώσει ότι είδαν την 11χρονης να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της.

Πρόκειται για τον Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και κατηγορείται για την απαγωγή της μικρής μαθήτριας. Ο ίδιος ο Μπαρελά είναι πατέρας δυο μικρών κοριτσιών. Ο ύποπτος γνώριζε καλά το παιδί, καθώς η Λιανά ήταν στενή φίλη και συμμαθήτρια της κόρης του.

Όταν τον ρώτησαν οι αρχές γιατί έβαλε το παιδί στο αυτοκίνητό του, είπε ότι απλώς το μετέφερε ως την πισίνα της κωμόπολης στην οποία ζουν και ότι δεν το πείραξε ποτέ.