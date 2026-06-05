Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Βράζουν οι πολίτες στη Γαλλία μετά την ανακάλυψη μιας σορού στην υπόθεση του αγνοούμενου 11χρονου κοριτσιού, το οποίο φαίνεται να έπεσε θύμα μιας σειράς δικαστικών λαθών με την Κυβέρνηση να καλεί όλους τους εισαγγελείς της σε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Η 11χρονη, δηλώθηκε ως αγνοούμενη στη μικρή πόλη Φλεράνς στη νότια Γαλλία στις 29 Μαΐου, αφού έφυγε από το σχολείο το απόγευμα. Ο πατέρας ενός συμμαθητή της, για τον οποίο έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση κατά παιδιών, συνελήφθη.

Ο πρόεδρος Μακρόν παραδέχεται «δυσλειτουργία»

«Δεν μπορούμε να κοιτάμε τα πρόσωπα των μελών της οικογένειάς της και να λέμε στον εαυτό μας ότι όλα πήγαν καλά», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δημοσιογράφους καθώς εισερχόταν σε σύνοδο κορυφής στο Μαυροβούνιο.

Πολιτικές προσωπικότητες της δεξιάς και της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της ακροδεξιάς Τζόρνταν Μπαρντέλα και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, έχουν δηλώσει ότι η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα ευρύτερων αποτυχιών στο δικαστικό σύστημα, ιδίως στην αδυναμία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

«Εκατοντάδες παιδικοί βιασμοί συμβαίνουν καθημερινά, συνεχώς», δήλωσε η Σόφι Μπαρ της φεμινιστικής συλλογικότητας Nous Toutes («Όλοι μας»).

«Μπορεί να υπήρξε μια συγκεκριμένη δυσλειτουργία (εδώ), αλλά… γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι υπηρεσίες δικαιοσύνης είναι εντελώς υπερφορτωμένες και ότι οι καταγγελίες για βιασμό χρειάζονται χρόνια για να διεκπεραιωθούν» ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν για να συζητήσουν την υπόθεση και την κατακραυγή της κοινής γνώμης.

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο» λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται», δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Νταρμανέν δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι βρέθηκε ένα πτώμα, ότι τα δύο υπουργεία θα εξετάσουν από κοινού πιθανά λάθη στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας μη εκτέλεσης αιτήματος εισαγγελέα για διερεύνηση προηγούμενης καταγγελίας εναντίον του υπόπτου. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν.

Το υπουργείο του δήλωσε ότι όλοι οι εισαγγελείς της Γαλλίας θα συναντηθούν στο Παρίσι τη Δευτέρα το πρωί.

Ένας δικηγόρος οικογενειακού δικαίου δήλωσε ότι η θλίψη και ο θυμός των γονέων της 11χρονης «δεν μπορούν να εκφραστούν», ενώ οι δικηγόροι του υπόπτου δήλωσαν ότι πρέπει να του δοθεί το ευεργέτημα του τεκμηρίου αθωότητας.

Πώς μια παλιά συνεργάτιδα του φερόμενου υπόπτου βοήθησε τις Αρχές

Πρώην εργαζόμενη αγροτικής επιχείρησης υπέδειξε στους ερευνητές της αστυνομίας ένα συγκεκριμένο σημείο σε σιλό της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον βασικό ύποπτο, εκτίμησε ότι εκεί θα μπορούσαν να βρεθούν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην εγκατάσταση και, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, εντόπισαν σορό που εκτιμάται ότι ανήκει στο ανήλικο κορίτσι. Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.