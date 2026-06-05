Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία
Ο 62χρονος εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από πληροφορίες ξένων υπηρεσιών - Ο δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρεμφερή αδικήματα
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Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 62χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις Αρχές των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Έφοδος στο σπίτι του 62χρονου
Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.
Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Τετάρτης,3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.
Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία (βίντεο) υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των -15- ετών.
Γνωστός στις Αρχές
Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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