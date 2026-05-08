Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων – Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι
Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Broken chain», πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026, έπειτα από πολύμηνη ψηφιακή έρευνα και ανάλυση ηλεκτρονικών δεδομένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου που είχαν αποκτήσει πρόσβαση και διαμοίραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.
Από την έρευνα και τη συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και δύο φορητοί υπολογιστές. Σύμφωνα με την αστυνομία, από επιτόπιες ψηφιακές εξετάσεις σε υλικό που κατείχαν δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και ακολούθησε η σύλληψή τους.
Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
