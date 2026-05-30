Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα
Aδιανόητη επίθεση στη μέση του δρόμου δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός στην όταν ποδηλάτης της επιτέθηκε, μετά από έντονη λογομαχία, στη μέση του δρόμου.
Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ματοζίνιος, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το βράδυ της Δευτέρας.
Το περιστατικό που κατέγραψε σε βίντεο αυτόπτης μάρτυρας φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει με το ποδήλατό του την 37χρονη γυναίκα και πριν εκείνη προλάβει να κατέβει από το όχημά της, εκείνος αρχίζει να τη γρονθοκοπά στο πρόσωπο.
Ο ποδηλάτης στη συνέχεια την αρπάζει και βάζει τα χέρια του στο πρόσωπο και τον λαιμό της και αρχίζει να τη χτυπά επανειλημμένα. Η γυναίκα προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ποδηλάτης την ρίχνει στο έδαφος στη μέση του δρόμου.
Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα. Η επέμβασή τους φαίνεται πως συνέβαλε στον τερματισμό της επίθεσης.
Στη συνέχεια, φαίνεται να την αρπάζει από τα μαλλιά εξακολουθώντας να την χτυπάει, ενώ εκείνη βάζει τα χέρια της πάνω από το κεφάλι της. Σοκαρισμένοι περαστικοί ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλικιωμένης γυναίκας, τρέχουν προς το μέρος τους για να σταματήσουν την επίθεση.
Η οδηγός αργότερα είπε στην αστυνομία ότι ο ποδηλάτης γρονθοκόπησε το όχημα τρεις φορές ενώ ήταν ακινητοποιημένο. Βγήκε από το αυτοκίνητο για να τον αντιμετωπίσει πριν ο καβγάς κλιμακωθεί.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ποδηλάτης τράπηκε σε φυγή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Πυροσβέστες περιέθαλψαν την τραυματισμένη οδηγό, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα, πριν τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Το θύμα αργότερα υπέβαλε καταγγελία στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία προσπαθεί τώρα να αναγνωρίσει τον ποδηλάτη.
