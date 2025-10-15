Τουρκία: Άντρας τράβηξε γυναίκα πριν την χτυπήσει τραμ – Βίντεο από την απίστευτη διάσωση
Ιδιαίτερα τυχερή στάθηκε μία γυναίκα στην Τουρκία, όταν άντρας την έσωσε πριν την χτυπήσει τραμ
Τύχη βουνό είχε μία γυναίκα στην Τουρκία, όταν φύλακας ασφαλείας την έσωσε προτού χτυπηθεί από τραμ στο Καϊσέρι, καθώς η νεαρή δεν είχε αντιληφθεί ότι το μεταφορικό μέσο είχε φτάσει στην στάση, οδεύοντας προς δυνητικά σοβαρό ατύχημα.
Η απίστευτη διάσωση στην Τουρκία
Το πρωί της Τρίτης στη γραμμή του τραμ, η γυναίκα φορώντας ακουστικά δεν άκουσε τον συρμό να πλησιάζει, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ. Η κοπέλα ευτυχώς σώθηκε τελευταία στιγμή χάρη στην προσοχή του προσωπικού ασφαλείας.
🎧🚊 Bir anlık dalgınlık, büyük bir üzüntüye dönüşebilirdi…
Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu.… pic.twitter.com/PLFtarJkw5
— Kayseri Ulaşım A.Ş. (@UlasimKayseri) October 14, 2025
Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο άντρας συνειδητοποιεί την απρόσεκτη κίνηση της κοπέλας να πάει προς τις γραμμές και απλώνει το χέρι του να την τραβήξει, ενώ ο οδηγός του τραμ πατά επανειλημμένα την κόρνα.
Φωτογραφία: Kayseri Ulaşım A.Ş.
