Μέτε Μάριτ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας – Η ανησυχία του συζύγου της

Η υγεία της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, μελλοντικής βασίλισσας διαρκώς επιδεινώνεται. Μάλιστα αυτή η επιδείνωση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στα οικεία πρόσωπα της και ειδικά στον σύζυγο της πρόγκιπα Χάακον.

Πρίγκιπας Χάακον: «Ανησυχώ για την υγεία της»

«Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και νομίζω ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

Γι’ αυτό ανησυχώ για την υγεία της. Χρησιμοποιεί οξυγόνο στην καθημερινότητά της, κάτι που τη βοηθά κάπως. Αυτοί οι τελευταίοι έξι μήνες κύλησαν αρκετά καλά, πιστεύω. Υπάρχουν όμως διαφορετικές φάσεις της ασθένειας.

Επομένως, προσπαθούμε απλώς να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όσο καλύτερα μπορούμε», είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους μετά την απονομή του βραβείου Άμπελ στο Όσλο, την Τρίτη 26/5.

Μέτε-Μάριτ: Εν αναμονή μεταμόσχευσης

Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Το περασμένο φθινόπωρο, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, ωστόσο ο πρίγκιπας Χάακον δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

«Αυτό εξαρτάται από τους γιατρούς. Είναι ιατρικό ζήτημα», είπε ο πρίγκιπας Χάακον.

«Εκείνοι θα αποφασίσουν πότε πρέπει να γίνει, όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Δυστυχώς, όμως, πιστεύω ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταία.»

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της

Η Πριγκίπισσα εμφανίστηκε στη βασιλική κατοικία Σκάουγκουμ, κοντά στο Όσλο, στις 17 Μαΐου. Μάλιστα, εθεάθη να χρησιμοποιεί οξυγόνο και να φορά ρινική συσκευή υποβοήθησης της αναπνοής.

Σε κάποια στιγμή καθόταν σε ένα σκαμπό, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της και τον 20χρονο γιο τους, Σβέρε Μάγνους.