«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άλλαξε απλά σελίδα αλλά ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ιστορίας της. Η «χρυσή» δεκαετία των «Πολιτών» υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα ολοκληρώθηκε, με τον Καταλανό τεχνικό να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας που της άλλαξε το status, οδηγώντας την στην κατάκτηση 20 τίτλων.

Ένας από αυτούς που φρόντισαν να τον ευχαριστήσουν δημόσια για όλα όσα πρόσφερε στον σύλλογο και προσωπικά στον ίδιο, ήταν ο σέντερ φορ των «γαλάζιων», Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός, ανέβασε μια φωτογραφία του μαζί με τον Γκουαρδιόλα και έκανε λόγο για έναν προπονητή που η νοοτροπία του άλλαξε τόσο τον σύλλογο όσο και τον ίδιο.

Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Χάαλαντ για τον Γκουαρδιόλα:

«Ένας προπονητής που δεν σταμάτησε ποτέ να διδάσκει. Ακούγεται τρελό να το λέω αυτό, αλλά έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό.

Ακόμα και μετά από χατ-τρικ, νίκες και τρόπαια, υπήρχε πάντα ένα άλλο μάθημα, μια άλλη πρόκληση και ένα άλλο επίπεδο που έπρεπε να φτάσει κανείς. Αυτή η νοοτροπία άλλαξε για πάντα αυτόν τον σύλλογο και άλλαξε κι εμένα.

«Ήταν τιμή ζωής να συνεργάζομαι με τους καλύτερους. Σε ευχαριστώ για όλα, αφεντικό».