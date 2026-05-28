Ο Στογιάκοβιτς θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το NBA Draft
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς απέσυρε τη συμμετοχή του απ’ το NBA Draft και γυρίζει στο Ιλινόι.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το NBA Draft και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Ιλινόι και τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Την ώρα που ο νεαρός γκαρντ κάνει σκέψεις και προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, με την Ελλάδα και τη Σερβία να τον διεκδικούν, αποσύρει τη συμμετοχή του στο draft.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς που θεωρείται ένα από τα επόμενα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο, πήρε την απόφαση να περιμένει ακόμη έναν χρόνο για να γίνει draft στο NBA.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στογιάκοβιτς έκλεισε τη σεζόν 2025/26 με 13.5 πόντους (24.4% στο τρίποντο), 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 26.3 λεπτά σε 34 παιχνίδια του NCAA, φτάνοντας μέχρι το Final Four της March Madness.
Δείτε την ανάρτηση για τον Στογιάκοβιτς:
NEWS: Andrej Stojakovic will withdraw from the NBA Draft and return to Illinois, his agent Drake U’u told @On3.
The 6-7 junior played a key role in the Illini’s run to the Final Four, scoring 21 points in the Round of 32 against VCU and 17 points in the Elite Eight against Iowa.… pic.twitter.com/xbFfbgh4Gu
— Joe Tipton (@JoeTipton) May 27, 2026
