Ο Στογιάκοβιτς θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το NBA Draft

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το NBA Draft και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Ιλινόι και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Την ώρα που ο νεαρός γκαρντ κάνει σκέψεις και προσπαθεί να αποφασίσει σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, με την Ελλάδα και τη Σερβία να τον διεκδικούν, αποσύρει τη συμμετοχή του στο draft.

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς που θεωρείται ένα από τα επόμενα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όχι μόνο, πήρε την απόφαση να περιμένει ακόμη έναν χρόνο για να γίνει draft στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στογιάκοβιτς έκλεισε τη σεζόν 2025/26 με 13.5 πόντους (24.4% στο τρίποντο), 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 26.3 λεπτά σε 34 παιχνίδια του NCAA, φτάνοντας μέχρι το Final Four της March Madness.

Δείτε την ανάρτηση για τον Στογιάκοβιτς: