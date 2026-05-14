Στογιάκοβιτς: «Θα συναντηθώ με Ελλάδα και Σερβία πριν αποφασίσω»
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς θα αποφασίσει για το ποιας εθνικής ομάδας τη φανέλα θα φορέσει, μετά από συνάντηση που θα έχει τόσο με την ελληνική πλευρά όσο και με τη σερβική.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιος του θρυλικού Πέτζα, βρίσκεται στις ΗΠΑ και αυτές τις μέρες συμμετέχει στο draft combine του ΝΒΑ προσπαθώντας να πείσει τις ομάδες της λίγκας ότι αξίζει να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Από εκεί, απάντησε ταυτόχρονα και για το μέλλον του στο διεθνές μπάσκετ και συγκεκριμένα στο ποια Εθνική ομάδα θα επιλέξει, την σερβική λόγω του πατέρα του, ή την ελληνική από την πλευρά της μητέρας του, Αλέκας Καμηλά. Όπως ανέφερε ο 21χρονος γκαρντ/φόργουορντ, σύντομα θα πάρει την απόφασή του.
Οι δηλώσεις του Αντρέι Στογιάκοβιτς
#Illini Andrej Stojakovic was asked if he is joining the Serbian or Greek national team.
Says he’s meeting with both teams soon after the combine.
“If it feels right, I’ll make the decision soon; if it doesn’t, I’ll still wait.” pic.twitter.com/wvYuFMcfuh
— Tristan Thomas (@TristanThomasTV) May 13, 2026
Συγκεκριμένα ο γιος του Πέτζα ανέφερε πως όταν έρθει η στιγμή να επιλέξει θα το κάνει, εφόσον πρώτα έχει όμως συναντηθεί με τους ανθρώπους και των δύο ομοσπονδιών.
«Θα συναντηθώ και με τις δύο εθνικές ομάδες. Εάν νιώθω ότι είμαι έτοιμος για τη σωστή απόφαση, θα την πάρω σύντομα. Διαφορετικά, θα συνεχίσω να περιμένω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν προκριματικοί αγώνες το καλοκαίρι και η Ελλάδα και η Σερβία ενδιαφέρονται να παίξω με αυτές. Αλλά εάν πρόκειται για την παραμονή μου στο NCAA είτε για τη συμμετοχή στο NBA, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη και στην πρόοδο μου, αντί να παίξω για μια εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Τότε αυτό θα αποφασίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρέι Στογιάκοβιτς.
