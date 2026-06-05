Κατασκευή 11 νέων διαβάσεων σε σχολεία του Δήμου Έδεσσας
Ο Δήμος Έδεσσας με νέες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες επιχειρεί να αυξήσει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στην περιοχή.
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Ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες οι εργασίες για την εγκατάσταση 11 «έξυπνων» πρότυπων διαβάσεων πεζών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των μαθητών και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα.
Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε επιλεγμένα σημεία του αστικού και περιαστικού οδικού δικτύου, εξυπηρετώντας σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. Ενδεικτικά, έξυπνες διαβάσεις θα τοποθετηθούν στην οδό Γιάννη Ρίτσου, στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Μπιζανίου, στη Λεωφόρο Φιλίππου, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στη Λεωφόρο 18ης Οκτωβρίου, καθώς και στην οδό Εγνατίας.
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου, το σύστημα των έξυπνων διαβάσεων λειτουργεί αυτόνομα, αξιοποιώντας ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι νέες υποδομές αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους μαθητές κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολεία, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
*πηγή μακέτας: https://www.facebook.com/dimosedessas
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