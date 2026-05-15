Νέες «έξυπνες» φωτεινές διαβάσεις στον Πειραιά

«Έξυπνες» φωτεινές διαβάσεις πεζών τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία της πόλης από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά.

Πρόκειται για 16 νέες διαβάσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν πιο ορατή και ασφαλή τη διέλευση των πεζών. Διαθέτουν σύγχρονο σύστημα φωτεινής σήμανσης, το οποίο ενεργοποιείται μόνο όταν ο πεζός πατήσει το ειδικό κουμπί. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί ενημερώνονται άμεσα και εγκαίρως, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Το σύστημα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, περιλαμβάνει φωτισμό LED πάνω και μέσα στη διάβαση, φωτιζόμενες πινακίδες και αισθητήρες, ενώ παράλληλα καταγράφει στοιχεία κυκλοφορίας (διελεύσεις πεζών και οχημάτων). Η λειτουργία του είναι ενεργειακά αποδοτική, καθώς ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.

Οι φωτεινές διαβάσεις τοποθετήθηκαν σε σημεία με αυξημένη κίνηση πεζών, όπως έξω από σχολεία, νοσοκομεία και κεντρικούς δρόμους, ενισχύοντας την ασφάλεια μαθητών, ασθενών και πολιτών.

Τα σημεία είναι τα εξής:

Αγίου Δημητρίου – Αναπαύσεως

17 ο Δημοτικό Σχολείο (Θήρας – Ζαβογιάννη)

Πασαλιμάνι (Ρολόι) και Ακτή Μουτσοπούλου 45

14 ο Γυμνάσιο Πειραιά (Παρ. Αγρινίου 14)

Μαρίνα Ζέας – Ακτή Θεμιστοκλέους 14

Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο

Πλατεία Αλεξάνδρας

Ακτή Κουντουριώτου – Κάνιγγος

32 ο & 54 ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά

Παναγία Μυρτιδιώτισσα (Ματρόζου)

Τζάνειο Νοσοκομείο (Ζαννή 19), σε 4 σημεία

«Η τοποθέτηση των νέων “έξυπνων” φωτεινών διαβάσεων σε κομβικά σημεία του Πειραιά είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για όλους. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των μαθητών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και όλων όσοι κινούνται καθημερινά στους δρόμους της πόλης μας.

Οι νέες διαβάσεις τοποθετήθηκαν σε σημεία με αυξημένη κίνηση και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ατυχημάτων και στη βελτίωση της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου. Ως Δήμος στηρίζουμε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και κάνουν τον Πειραιά μια πιο σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη για κατοίκους και επισκέπτες».