Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων
Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, της βιοοικονομίας, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.
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Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Δήμαρχος Χάλκης και μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, κ. Φραγκάκης Ευάγγελος συμμετέχοντας στις εργασίες της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Χάλκης, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, της βιοοικονομίας, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς γεωργικών προϊόντων και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία, στο νέο στρατηγικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιοοικονομία, στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καρδιαγγειακή υγεία «Ασφαλείς Καρδιές», στην ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων δασικών πυρκαγιών, καθώς και σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των περιφερειών απέναντι στην κλιματική κρίση.
Ο Δήμαρχος Χάλκης είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιφερειακών και τοπικών αρχών από όλα τα κράτη-μέλη, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών νησιωτικών περιοχών και τη σημασία της ενίσχυσης των πολιτικών συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας των φυσικών πόρων.
Στο επίκεντρο οι ανάγκες της νησιωτικότητας
Σε δήλωσή του, ο κ. Φραγκάκης ανέφερε:
«Η παρουσία της Χάλκης στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα μικρά νησιά οφείλουν να έχουν ισχυρή φωνή στις ευρωπαϊκές πολιτικές που διαμορφώνουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε οι ανάγκες της νησιωτικότητας, της κλιματικής ανθεκτικότητας, της δημόσιας υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης να βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου.»
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