Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) συνεδρίασε στην Κύπρο στις 10 Φεβρουαρίου με θέμα τον τρόπο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των νησιών, των παράκτιων κοινοτήτων, των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της ΕτΠ, οι οποίες εξέτασαν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, αντικατοπτρίζουν την έμφαση που έδωσε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της ασφάλειας και της συμμετοχικότητας της Ένωσης. Στο προεδρείο της ΕτΠ απευθύνθηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο κ. Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Η πρώτη συζήτηση, σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία και έρευνα για προετοιμασμένους και ανθεκτικούς δήμους και περιφέρειες, επικεντρώθηκε στη χάραξη πολιτικής με βάση τα δεδομένα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις δημοτικές και περιφερειακές διοικήσεις να προλαμβάνουν, να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τομείς δημόσιου συμφέροντος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μοντέλα προσομοίωσης που παρέχουν εικονικά αντίγραφα δημοτικών και περιφερειακών συστημάτων —γνωστά ως «ψηφιακά δίδυμα»— και ιδίως στις δυνατότητες ενός «εργαλείου αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας», το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές, μητροπολιτικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να κατανοήσουν πού βρίσκονται στο ταξίδι της ψηφιακής μετάβασής τους.

Ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων

Η δεύτερη συζήτηση – σχετικά με τη «γαλάζια καινοτομία» – εξέτασε τις υφιστάμενες πρακτικές και καινοτομίες που χρειάζονται τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές για να προετοιμαστούν για ακραία φαινόμενα, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και του ιδιωτικού τομέα και να διαχειριστούν τη διασυνοριακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Η εκτός έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία κατόπιν πρόσκλησης της Ελένης Λουκαΐδου (CY/EPP), επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Λευκωσίας.

Η κυπριακή Προεδρία σκιαγράφησε τρεις συγκεκριμένες αιτήσεις γνωμοδότησης προς την ΕτΠ προκειμένου να συνδράμει την Προεδρία στο έργο της: βελτίωση της ευημερίας και των οφελών για τα παιδιά· δημιουργία ασφαλέστερου και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους· και έμφαση στην αποκεντρωμένη συνεργασία στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας.

Σε απάντηση, η ΕτΠ καταρτίζει επί του παρόντος τρεις γνωμοδοτήσεις, οι οποίες πρόκειται να εγκριθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών συνόδων ολομέλειας. Σε γνωμοδότηση που αναμένεται να εγκριθεί τον Μάρτιο με θέμα «Ευημερία των παιδιών και επιδόματα παιδιών – χαρτογράφηση των συστημάτων επιδομάτων παιδιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», η εισηγήτρια Fauzaya Talhaoui (BE/PES) θα παρουσιάσει τοπικές και περιφερειακές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, την προώθηση στρατηγικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, τον Μάιο, η ΕτΠ πρόκειται να ψηφίσει επί γνωμοδότησης με θέμα «Η προστασία των νέων και των ανηλίκων στην ψηφιακή σφαίρα»– με εισηγητή τον κ. Heike Raab (DE/PES) – για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο σχεδιασμός και η επιβολή των μέτρων ασφάλειας στο διαδίκτυο, τα πρότυπα που βασίζονται στα δικαιώματα και ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών. Στις 1-2 Ιουλίου, η ΕτΠ θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές μπορεί να στηρίξει τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα. Εισηγήτρια είναι η Magali Althounian (FR/RE), πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ.

Το Προεδρείο της ΕτΠ συνεδριάζει εκτός Βρυξελλών δύο φορές το χρόνο, συνήθως στη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*πηγή:https://cor.europa.eu/el/eidiseis/anthektikotita-sto-epikentro-kata-ti-synedriasi-toy-proedreioy-tis-etp-stin-kypro