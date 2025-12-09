Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.
Στην τελευταία σύνοδο ολομέλειάς της για το 2025, στις 10-11 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα αναπτύξει στοιχεία των τριών πολιτικών της προτεραιοτήτων – συνοχή, ανθεκτικότητα και εγγύτητα – με συζητήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τη διασφάλιση των εκλογών και τις διεθνείς συνεργασίες μεταξύ πόλεων και περιφερειών.
Στις 11 Δεκεμβρίου, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της ΕτΠ, «τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν τις μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους κύριους εμπνευστές της απάντησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Siegfried Mureşan (ΕΛΚ/Ρουμανία) και Carla Tavares (Σοσιαλιστές/Πορτογαλία). Η ΕτΠ, η οποία έχει απορρίψει μεταρρυθμίσεις που θα συγκεντρώνουν και θα εθνικοποιούν βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής ανάπτυξης, συζητά επί του παρόντος τις μεταρρυθμίσεις και στις έξι επιτροπές πολιτικής της, καθώς προετοιμάζει λεπτομερείς συστάσεις.
Συνεργασία πόλεων και Περιφερειών
Η ολομέλεια θα ξεκινήσει στις 10 Δεκεμβρίου με συζήτηση σχετικά με τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι υποεθνικές κυβερνήσεις στην εξωτερική δράση της ΕΕ. Η ολομέλεια, σύμφωνα μεταξύ άλλων με την ανακοίνωση της ΕτΠ, «πραγματοποιείται παράλληλα με το Φόρουμ Πόλεων και Περιφερειών για Διεθνείς Συνεργασίες του 2025, το οποίο συγκεντρώνει τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις από την ΕΕ, την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική που αναπτύσσουν ενεργά τη συνεργασία μεταξύ πόλεων και μεταξύ περιφερειών. Οι εκπρόσωποι του Φόρουμ θα είναι μεταξύ των εξωτερικών ομιλητών που θα κληθούν να μιλήσουν σε συζήτηση πριν από την έγκριση των συστάσεων της ΕτΠ σχετικά με την τοπική προσαρμογή της Παγκόσμιας Πύλης της ΕΕ.
Η ίδια η ΕτΠ θα υπογράψει, στις 11 Δεκεμβρίου, συμφωνία συνεργασίας με την κυβέρνηση του Κεμπέκ, την οποία εκπροσωπεί ο Christopher Skeete , Υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Γαλλοφωνίας του Κεμπέκ. Οι τομείς της προβλεπόμενης συνεργασίας περιλαμβάνουν την οικονομία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, τη δημοκρατία, το περιβάλλον και την ενέργεια».
*πηγή αρχικού κειμένου και φωτογραφίας: https://cor.europa.eu/en/news/eu-local-and-regional-leaders-discuss-budget-reform-european-parliament
