Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Με ομόφωνο ψήφισμα, που έφερε ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά το ετήσιο τακτικό της συνέδριο υιοθέτησε τις θέσεις και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στο αντίστοιχο ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το in είχε προαναγγείλει τις αντιδράσεις με ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει πριν λίγο καιρό.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή των Περιφερειών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΚΕΔΕ, αφορά τον σχεδιασμό του νέου Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2028-2035. Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προτεινόμενο σχεδιασμό, το Ταμείο προβλέπεται να υποστεί μείωση των διαθέσιμων πόρων καθώς και συγκέντρωση της διαχείρισής του σε κεντρικό επίπεδο.

Η ΚΕΔΕ τονίζει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυνάμωνε την Αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αναπτυξιακών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η θέσεις της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, διατυπώνουμε ξεκάθαρα τη θέση μας:

Αύξηση των κονδυλίων για το Ταμείο Συνοχής 2028-2035

Διατήρηση της διαχείρισης στις Περιφέρειες, με ενισχυμένη και ουσιαστική συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων

Η ισχυρή και αποκεντρωμένη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών σε κάθε δήμο της χώρας.

Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση ισχυρής και αποτελεσματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην υπηρεσία των τοπικών κοινωνιών».

*στην φωτογραφία(πηγή ΚΕΔΕ) ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Καφαντάρης