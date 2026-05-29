Επτά προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ διαθέτει φέτος ο Δήμος Αριστοτέλη
Ενισχύεται το αναφαίρετο δικαίωμα πρόσβασης των συμπολιτών μας με κινητικές δυσκολίες στο Δήμο Αριστοτέλη.
Με επτά συνολικά παραλίες φιλικές προς άτομα με αναπηρία υποδέχεται τη θερινή περίοδο του 2026 ο Δήμος Αριστοτέλη, ενισχύοντας τις υποδομές προσβασιμότητας για λουόμενους και επισκέπτες ΑμεΑ.
Το προηγούμενο διάστημα,. σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου, ολοκληρώθηκε έργο προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, μέσω του οποίου εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός διευκόλυνσης ΑμεΑ σε τρεις ακόμη παραλίες του δήμου: στη Γουργουρού της Ολυμπιάδας, στην παραλία του Στρατωνίου και στην παραλία «Κάμπος» στα Πυργαδίκια.
Σύμφωνα με τον δήμο, στις συγκεκριμένες ακτές τοποθετήθηκαν διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, πλωτά αμφίβια αμαξίδια, φορητοί διάδρομοι πρόσβασης, ομπρέλες σκίασης, κινητοί χώροι υγιεινής και αποδυτήρια, πάνελ σκίασης, ειδικοί κάδοι απορριμμάτων και ενημερωτικές πινακίδες.
Οι νέες εγκαταστάσεις προστέθηκαν στις ήδη έτοιμες παραλίες στο Καμπούδι Ουρανούπολης, στα Νέα Ρόδα, στις Αλυκές Αμμουλιανής και στην παραλία της Ιερισσού, διαμορφώνοντας συνολικά επτά προσβάσιμες ακτές στον Δήμο Αριστοτέλη.
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος ανέφερε: «Ο Δήμος μας πρωτοπορεί επεκτείνοντας το δίκτυο ακτών που αρμόζει σε έναν δήμο φιλικό και προσβάσιμο για τα ΑμεΑ, όπως υπαγορεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο και στον πολιτισμό. Σ` αυτό συνέβαλε και η σταθερή συνεργασία μας με το Υπουργείο Τουρισμού, που οφείλω να ευχαριστήσω διότι στήριξε άλλη μια πρότασή μας, που αναδεικνύει τον Δήμο Αριστοτέλη ως ιδανικό και ασφαλή προορισμό και για ΑμεΑ επισκέπτες.»
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/DimosAristoteli
