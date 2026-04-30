Δύο νέες υποδομές για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στις παραλίες της Κατερίνης
Ενισχύεται στο δήμο Κατερίνης η προσβασιμότητα στις παραλίες.
Με δύο νέες υποδομές την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ που επισκέπτονται τις ακτές του, την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών αναβαθμίζει ο Δήμος Κατερίνης. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για δύο σύγχρονες, μη μόνιμες και ενεργειακά αυτόνομες υποδομές, που επιτρέπουν σε άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αυτονομία στις ακτές της Παραλίας και της Περίστασης.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου ως φιλικού και προσβάσιμου τουριστικού προορισμού για ΑμεΑ και επιβεβαιώνει την προσήλωση της δημοτικής αρχής στη δημιουργία συνθηκών που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους.
Όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση, η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 134.342,64 ευρώ μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ενισχύει ουσιαστικά τις κοινωνικές υποδομές της περιοχής. Οι παρεμβάσεις στις δύο παραλίες είναι ολοκληρωμένες και περιλαμβάνουν, πέρα από τον βασικό μηχανισμό αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ειδικούς διαδρόμους για εύκολη μετακίνηση, χώρους σκίασης με κατάλληλη διαμόρφωση για αναπηρικά αμαξίδια, αποδυτήρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΑμεΑ, καθώς επίσης κάδους απορριμμάτων και ενημερωτικές πινακίδες.
«Η θάλασσα είναι για όλους στον Δήμο Κατερίνης»
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κίνηση, όπως ηλικιωμένους, εγκύους, γονείς με καροτσάκια. «Με τον τρόπο αυτό, οι παραλίες μετατρέπονται σε πραγματικά προσβάσιμους και φιλόξενους χώρους για όλους» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμοςενώ όπως επισημαίνει «Η θάλασσα είναι για όλους στον Δήμο Κατερίνης. Για το λόγο αυτό βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στις παραλίες μας. Επενδύουμε σε υποδομές με κοινωνικό πρόσημο που ενισχύουν τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών του τόπου μας».
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Κατερίνης
