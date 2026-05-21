Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Ναρκωτικά, οικογενειακά δίκτυα και εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνθέτουν τη δικογραφία, που αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους από τρεις οικογένειες, την οποία χειρίζονταν επί μήνες τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και οδήγησε στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Μαΐου στην Κρήτη.

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζι, Καλό Χωριό και Άγιο Νικόλαο, με τη συμμετοχή περίπου 200 αστυνομικών και τη διενέργεια 22 ερευνών σε σπίτια και ποιμνιοστάσια.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένας 21χρονος Κρητικός που εμφανίζεται να έχει ενεργό ρόλο σε δύο εγκληματικές οργανώσεις με έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά, οι οποίες φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Αναφορικά με το σκέλος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας, μέσα από συνομιλίες που καταγράφηκαν στο πλαίσιο νόμιμων επισυνδέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 18 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 15 οχήματα και ποσότητες ναρκωτικών.

Η πρώτη εγκληματική ομάδα

Όπως αναφέρει το Cretalive, η πρώτη οργάνωση αποτελούνταν από δύο αδέλφια ηλικίας 21 και 27 ετών, τον 48χρονο πατέρα τους και ακόμη δύο 21χρονους Κρητικούς.

Μάλιστα, ο ένας από τους δύο νεαρούς φέρεται να είναι και ο συνδετικός κρίκος με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικά πρόσωπα στη διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι –σύμφωνα με τη δικογραφία– προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης κυρίως από τον 21χρονο που συνδέεται και με τη δεύτερη ομάδα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας διαχώριζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις έκρυβαν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Στη δικογραφία αποδίδονται στην ομάδα τουλάχιστον 108 ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης προς περίπου 60 διαφορετικά άτομα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο άλλαζε χέρια μεταξύ τους, προκειμένου να μην εκτίθενται οι προσωπικοί τους αριθμοί.

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα

Στη δεύτερη οργάνωση οι αστυνομικοί έχουν «ταυτοποιήσει» τον 21χρονο που συνδέει τις δύο ομάδες, τον 53χρονο πατέρα του, τη 55χρονη μητέρα του, τον 22χρονο αδελφό του, καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η ομάδα φέρεται να είχε δράση κυρίως στην Αγία Πελαγία, την Αχλάδα, το Γάζι αλλά και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε αντίστοιχο αριθμό ατόμων.

Το σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ξεχωριστή ενότητα που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να προσπάθησαν να εμφανίσουν ως πραγματικό τον αριθμό ζώων που είχε δηλωθεί στο κτηνοτροφικό μητρώο της τελευταίας, ώστε να μη χαθεί ή επιστραφεί επιδότηση για το 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην υπήρχαν στην κατοχή της. Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να εξασφαλίσει ζώα που θα εμφανίζονταν ως ιδιοκτησία της συζύγου του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οργανώθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων λίγο πριν από τον έλεγχο, ενώ αναζητήθηκαν ακόμη και ενώτια για την ταυτοποίησή τους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι κτηνοτρόφος από την περιοχή των Γουβών φέρεται να παραχώρησε στον 43χρονο τόσο το κοπάδι όσο και το ποιμνιοστάσιό του, προκειμένου να παρουσιαστούν ως περιουσιακά στοιχεία της 35χρονης.

Τελικά, σύμφωνα με την έρευνα, ο έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο 43χρονος δεν εμφανίστηκε έγκαιρα στο προκαθορισμένο ραντεβού, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν.