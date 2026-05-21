Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας οδηγήθηκαν τρεις 13χρονες μαθήτριες, μετά το επεισόδιο ξυλοδαρμού έξω από γυμνάσιο στην Αμαλιάδα που είχε ως αποτέλεσμα μία από αυτές να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Για τις τρεις συλληφθείσες έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση

Στη σύλληψη των τριών ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα και την Πάτρα. Η κατηγορία αφορά σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, παράλληλα με τις ανήλικες συνελήφθησαν και τρεις γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Για τις τρεις συλληφθείσες έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση. Οι έρευνες για το περιστατικό διεξήχθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Αμαλιάδα: Το χρονικό της επίθεσης

Αφορμή για τη συμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να στάθηκε μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν. Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις και η 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε φυσική βία από τις δύο συμμαθήτριές της.

Καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια του σχολείου. Η ανήλικη που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε από τη μητέρα της αρχικώς στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε. Όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό. Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Το περιστατικό, που προκαλεί έντονο προβληματισμό, έρχεται να αναδείξει για ακόμα μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη αποτελεσματικής παρέμβασης τόσο από τις σχολικές μονάδες όσο και από τις αρμόδιες αρχές.