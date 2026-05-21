Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση»

Ειδικότερα στον 44χρονο, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Ρόδος: Τι είπε στην απολογία του 0 44χρονος

Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και εξέφρασε τη λύπη, θλίψη και οδύνη του για τον θάνατο των δύο γυναικών.

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους.», φέρεται να ανέφερε.

Αναφορικά με το δυστύχημα, ο 44χρονος είπε ότι κινούταν με το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο με πράσινο σηματοδότη.

Από το αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή, εισερχόμενο κάθετα στην πορεία του. Τότε, είπε ο 44χρονος, πως εκείνος επιχείρησε να κάνει ελιγμό και να φρενάρει, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση με το άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος αναφέρθηκε και στην τεχνική δυσλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο ρεύμα των δύο γυναικών, όπου δεν λειτουργούσε το κόκκινο, ενώ λειτουργούσε το πορτοκαλί και το πράσινο. Δυσλειτουργία, που ο 44χρονος θεωρεί συνδεδεμένη με την έναρξη του επικίνδυνου ελιγμού από το άλλο όχημα.

Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές» ως προς την ορατότητα και την κατεύθυνση των σηματοδοτών.