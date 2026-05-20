Global Sumud Flotilla: Γιγαντοπανό στον Κηφισό από μέλη του March to Gaza Greece – «Ούτε κύμα πίσω»
Σάλος έχει προκληθεί από το εξοργιστικό βίντεο με μέλη του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν από τις IDF. Έκτακτη δράση του March to Gaza Greece σε πεζογέφυρα στον Κηφισό.
Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης (20/05) σε πεζογέφυρα στον Κηφισό μέλη του March to Gaza Greece, διαμαρτυρόμενοι για τη βίαιη σύλληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις ακτιβιστών, μελών του Global Sumud Flotilla, που συμμετείχαν στην αποστολή προς τη Γάζα και της απολύτως απαράδεκτης συμπεριφοράς του ακροδεξιού υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Επαίσχυντη συμπεριφορά στους συλληφθέντες ακτιβιστές του «στολίσκου της Γάζας»
Οι συγκεντρωμένοι, όπως μεταδίδει το orangepress, ανάρτησαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Ούτε κύμα πίσω – Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και φώναξαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης των μελών της αποστολής και υπέρ της Παλαιστίνης.
«Όλα τα μάτια στην Γάζα»
Σε ανακοίνωσή τους, τα ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται υπό κράτηση στο Ισραήλ γνωστοποίησαν ότι προχωρούν «απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωση μας από την παράνομη επίθεση και κράτησή μας. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν τρόπο με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ που κρατάει σε ομηρία πάνω από 9000 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό μας, όχι όμως σαν κάποιου είδους χάρη. Γνωρίζουμε πολύ καλά το βαθμό συνενοχής των κυβερνήσεων μας στη γενοκτονία, απαιτούμε όμως να πράξουν τα δέοντα που τους επιβάλλει η νομιμότητα που οι ίδιες χρησιμοποιούν για να θεμελιώσουν την εξουσία τους. Όλα τα μάτια στην Γάζα. Καλούμε το κίνημα να πάρει θέσεις μάχης όχι μόνο για μας, αλλά για τον παλαιστινιακό λαό που αντέχει και μάχεται τον σιωνιστικό ζυγό».
Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΔΣΑ, η Αναστασία Ματσούκα, μέλος της νομικής ομάδας του March to Gaza – Greece σημείωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν παράτυπες και παράνομες και τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας η πολιτική πίεση και η κινητοποίηση των πολιτών.
Αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ
«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» χαρακτηρίζει το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών την συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».
Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό.
