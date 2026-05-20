«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταδίκασε τις σκηνές ενός βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα δεμένους πισθάγκωνα.

«Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστηρίων και ταπείνωσης που ενορχηστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή υπουργό (Ιταμάρ) Μπεν-Γκβιρ (…) αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Ο Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα ένα εξοργιστικό βίντεο όπου φαίνεται να μεταφέρονται στο λιμάνι Ασντόντ τα μέλη του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν από τις IDF.

Ο Μπεν-Γκβιρ πανηγυρίζει, σημειώνοντας: «Έτσι καλωσορίζουμε τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Στο βίντεο, φαίνονται μασκοφόροι αστυνομικοί να σπρώχνουν στο έδαφος τους ακτιβιστές του στόλου που κατευθυνόταν στη Γάζα, να τους αναγκάζουν να μείνουν γονατισμένοι και να τους σέρνουν στο πάτωμα.

Στην πρώτη σκηνή του βίντεο, ακτιβίστρια φωνάζει «Free, free Palestine» μόλις βλέπει τον ακροδεξιό υπουργό, με τους αστυνομικούς να την αρπάζουν από το κεφάλι για να την κάνουν να γονατίσει.

Οι ακτιβιστές φαίνονται παραταγμένοι μέσα σε μια αποθήκη, τους έχουν αναγκάσει να γονατίσουν με το πρόσωπο προς το έδαφος και τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, με πλαστικά δεματικά, όπως αναφέρει η Haaretz.

Δείτε το επαίσχυντο βίντεο:

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ο Μπεν-Γκβιρ φαίνεται να μπαίνει στον χώρο που βρίσκονται οι ακτιβιστές και να κυματίζει μια ισραηλινή σημαία, φωνάζοντας: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε τα αφεντικά», και στη συνέχεια: «Μπράβο. Έτσι πρέπει να γίνεται».

Φαίνεται επίσης να λέει «μπράβο» καθώς περνάει δίπλα από μασκοφόρους αστυνομικούς που δένουν μια γυναίκα.

Το βίντεο δείχνει επίσης τους ακτιβιστές γονατισμένους σε ένα μεταλλικό δάπεδο σε έναν χώρο χωρίς σκιά, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, περιτριγυρισμένοι από κοντέινερ και συρματοπλέγματα, υπό την επίβλεψη οπλισμένων αξιωματικών της Συνοριακής Αστυνομίας.

Στο τέλος του βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να ουρλιάζει, με τον Μπεν-Γκβιρ να λέει στην κάμερα: «Μην ενοχλείστε από τις κραυγές τους».