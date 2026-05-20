Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»

Εκλεγόταν βουλευτής στο Κεντάκι από το 2012 με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, ο Τόμας Μάσι αποδείχτηκε στην πορεία «ηλίθιος», «τεμπέλης», «σαμποτέρ», «ανόητος» και η πορεία του ανακόπηκε. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος φρόντισε να ανακοπεί η βουλευτική του πορεία του Μάσι χάρη στη βοήθεια του ισραηλινού λόμπι.

Tο βράδυ της Τρίτης 19 Μαίου μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων, ο Μάσι έχασε από τον αντίπαλό του επίσης Ρεπουμπλικανό Εντ Γκάλρεϊν, με 45% έναντι 54%.

Ήταν οι προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην 4η Περιφέρεια του Κεντάκι, δηλαδή η εσωκομματική μάχη για το ποιος Ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα κατέβει στις ενδιάμεσες εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Η ήττα του Μάσι ήταν εξαιρετικά πιθανή καθώς συγκέντρωσε το μένος του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς και πανίσχυρων φιλοϊσραηλινών ομάδων και εκατομμυριούχων.

Κατά του πολέμου στο Ιράν

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ ήταν ένας από τους ελάχιστους Ρεπουμπλικανούς που τόλμησαν να αντισταθούν στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως όταν αντιτάχθηκε στο τεράστιο πακέτο δαπανών 2,2 τρισ. δολαρίων του Τραμπ για την διαχείριση του κορονοϊου.

Τον Νοέμβριο του 2025 ήταν ανάμεσα σε εκείνους στήριξαν την ψήφιση νόμου για το άνοιγμα των φακέλων Έπσταϊν, ενώ στη συνέχεια στήριξε σειρά ψηφοφοριών για περιορισμό των προεδρικών εξουσιών όσον αφορά ζητήματα πολέμου, καθώς επέκρινε παράλληλα τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το να είσαι υπέρ του Ισραήλ είναι καλή πολιτική και καλή εκλογική στρατηγική!»

Όπως προσθέτει ο δημοσιογράφος στο Responsible Statecraft Μπλέηζ Μάλεϋ, ο Μάσι έχει επίσης αντιταχθεί σε νομοσχέδια που θα παρείχανε βοήθεια στο Ισραήλ για τους δικούς του πολέμους, κάτι που προκάλεσε την οργή του Τραμπ. Έτσι, ο τελευταίος τον αποκάλεσε «τον χειρότερο βουλευτή στην ιστορία της χώρας μας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες πριν από τις προκριματικές.

Σημειώνεται ότι και ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, ο οποίος είχε ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, έχασε τις προκριματικές εκλογές από υποψήφιο που είχε τη στήριξη του Τραμπ.

Ο βουλευτής Μάσι προκαλεί το φιλοϊσραηλινό μένος

Ο Μάσι είχε την ατυχία να εμπλακεί στην δαπανηρή προεκλογική διαδικασία σε προκριματικές εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων ΗΠΑ. Σύμφωνα με την AdImpact, οι διαφημιστικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 25,6 εκατ. δολ. καθώς το ισραηλινό λόμπι ήταν αποφασισμένο να τον εξοντώσει πολιτικά.

Ανάμεσά του ήταν η Republican Jewish Coalition και η διαβόητη φιλοϊσραηλινή ομάδα AIPAC. Επιτροπές πολιτικής δράσης που συνδέονται και με τις δύο, με πολυεκατομμυριούχες συνεισφορές από ισχυρούς φιλοϊσραηλινούς Ρεπουμπλικανούς δωρητές όπως η Μίριαμ Άντελσον, ο Πολ Σίνγκερ και ο Τζον Πόλσον, συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η ακριβότερη προκριματική εκλογική αναμέτρηση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το ρεκόρ είχε προηγουμένως καταρριφθεί στον εκλογικό κύκλο του 2024, όταν η AIPAC δαπάνησε το εντυπωσιακό ποσό των 14,5 εκατ. δολαρίων για να εκτοπίσει τον βουλευτή Τζαμάαλ Μπόουμαν, Δημοκρατικό από τη Νέα Υόρκη, έναν από τους πιο ηχηρούς επικριτές του Ισραήλ στο Κογκρέσο, σε μια κούρσα όπου οι συνολικές διαφημιστικές δαπάνες έφτασαν τα 25,2 εκατ. δολάρια.

Η AIPAC συνεχάρη τον Γκάλρεϊν την Τρίτη, αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα. «Οι φιλοϊσραηλινοί Αμερικανοί είναι περήφανοι που στηρίζουν υποψηφίους οι οποίοι υποστηρίζουν μια ισχυρή συμμαχία [ΗΠΑ–Ισραήλ] και βοηθούν να ηττηθούν όσοι εργάζονται για να την υπονομεύσουν», έγραψε στο X. «Το να είσαι υπέρ του Ισραήλ είναι καλή πολιτική και καλή εκλογική στρατηγική!» Το super PAC της ομάδας είχε αποκαλέσει τον Μάσι «τον πιο αντι-ισραηλινό Ρεπουμπλικανό στη Βουλή».

Θρίαμβος για τον λόμπι και η ειρωνεία το Μάσι

«Η ήττα του Μάσι αναμφίβολα θα θεωρηθεί θρίαμβος τόσο της διαρκούς αντοχής των φιλοϊσραηλινών δυνάμεων μέσα στο κόμμα όσο και της ικανότητας του ίδιου του προέδρου να υπαγορεύει αποτελέσματα σε εσωκομματικές αναμετρήσεις» σχολίασε ο Αμερικανός δημοσιογράφος στο Responsible Statecraft Μπλέηζ Μάλεϋ.

Ενόψει της ψηφοφορίας της Τρίτης, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε εκστρατεία υπέρ του Γκάλρεϊν, λέγοντας ότι θα «ψηφίζει μαζί με [τον Τραμπ] όταν έχει τη μεγαλύτερη σημασία», σε αντίθεση με τον Μάσι, ο οποίος, σύμφωνα με τα λόγια του Χέγκσεθ, «ενήργησε σαν να είναι δουλειά του να στέκεται έξω από το κίνημα που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ».

Στην ομιλία παραδοχής της ήττας του, ο Μάσι ειρωνεύτηκε τη σχέση του πολιτικού του αντιπάλου με το ισραηλινό λόμπι, λέγοντας ότι θα είχε παραδεχθεί την ήττα του νωρίτερα, «αλλά έπρεπε να τηλεφωνήσω στον αντίπαλό μου (…) και μου πήρε λίγη ώρα να βρω τον Εντ Γκάλρεϊν στο Τελ Αβίβ».