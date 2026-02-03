Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

«Αν χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ άσχημα πράγματα» και οι Δημοκρατικοί «θα βρουν έναν λόγο για την παραπομπή μου» είναι η νέα επωδός του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς η χώρα μπαίνει σταδιακά σε προεκλογικούς ρυθμούς ενόψει του Νοεμβρίου.

Οι κάλπες είναι κρίσιμες, καθώς θα κρίνουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν προς το παρόν τον έλεγχο στη μεν Βουλή των Αντιπροσώπων οριακά, στη δε Γερουσία με πιο άνετη πλειοψηφία.

Εν αναμονή της αναμέτρησης, στην οποία οι ψηφοφόροι ούτως ή άλλως είθισται να «τιμωρούν» την εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οιωνοί για τον Αμερικανό πρόεδρο και το κόμμα του είναι πολύ κακοί.

Η δημοτικότητα του Τραμπ καταρρέει.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βυθίστηκε τον Ιανουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, παρά τις διακηρύξεις του περί «χρυσής εποχής» των ΗΠΑ.

Η δε ωμή καταστολή για την επιβολή «του νόμου και της τάξης» αποξενώνει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Εν μέσω του χάους στη Μινεσότα, ο Αμερικανός πρόεδρος καυχιόταν ότι έχει καταφέρει τόσα πολλά, ώστε «δεν θα έπρεπε να έχουμε καν εκλογές».

Μιλώντας στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές τον περασμένο μήνα «φλέρταρε» με την ιδέα ακύρωσης αυτών του Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι δεν σκοπεύει να το κάνει.

Κάτι που ούτως ή άλλως δεν του το επιτρέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Με σειρά κινήσεων, ωστόσο, ήδη ναρκοθετεί το προεκλογικό τοπίο.

Πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αμφισβητεί μόνο το αποτέλεσμα των εκλογών εκ των υστέρων, όπως έκανε στις προεδρικές του 2020, αλλά επιδιώκει να αλλάξει εκ των προτέρων τους κανόνες.

Προς αυτή την κατεύθυνση δείχνει άλλωστε και η έφοδος πρακτόρων του FBI στο εκλογικό γραφείο στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια.

Την αμφίρροπη πολιτεία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Τζο Μπάιντεν το 2020. Αποτέλεσμα, που ο Τραμπ δεν αποδέχτηκε ποτέ.

Παλιές «συνταγές», νέα κόλπα

Η κομητεία Φούλτον βρίσκεται στο επίκεντρο των αναπόδεικτων ισχυρισμών του Τραμπ περί «κλεμμένης ψήφου» το 2020.

Ο ίδιος κατηγορήθηκε αργότερα για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά η υπόθεση έκλεισε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου -η τελευταία από τις ποινικές διώξεις του που μπήκαν στο αρχείο με την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο.

Μόλις ένα μήνα μετά, το υπουργείο Δικαιοσύνης Τραμπ 2.0 υπέβαλε αγωγή, ζητώντας πρόσβαση στα εκλογικά αρχεία του Φούλτον.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των τοπικών αρχών, πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο με ένταλμα, φεύγοντας με κούτες αρχείων και ψηφοδελτίων από τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η παρουσία που προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν αυτή της διευθύντριας των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (DNI), Τούλσι Γκάμπαρντ.

Πρώην αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας σχολίασαν ότι ήταν κόντρα ρόλος.

Εκ θέσεως, «δεν συμμετέχει στην εγχώρια επιβολή του νόμου», επισήμαναν στο NBC.

Όχι τυχαία, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο, «οι προκάτοχοί της κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουν αποστάσεις από υποθέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ή κομματικές πολιτικές».

Παρ’ όλα αυτά η Γκάμπαρντ -πρώην στέλεχος των Δημοκρατικών και πλέον σφόδρα τραμπική- υποστηρίζει ανοιχτά τη θεωρία περί «κλεμμένης ψήφου».

«Άνθρωποι σύντομα θα διωχθούν για ό,τι έχουν κάνει», είχε προαναγγείλει ο Τραμπ μόλις μια εβδομάδα πριν από την έφοδο στο Φούλτον, επαναλαμβάνοντας από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός τους ισχυρισμούς περί εκλογικής απάτης, που έχουν καταρριφθεί σε δικαστήρια και απορριφθεί ακόμη και από στελέχη της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ.

Τούτων δοθέντων, ο Ρομπ Πιτς, πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτρόπων της κομητείας Φούλτον, δήλωσε άναυδος από την έφοδο.

«Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω την εμμονή με τις εκλογές του 2020», δήλωσε.

Το μόνο σίγουρο, προσέθεσε, είναι ότι «δεν μπορούμε πια να καθησυχάσουμε όχι μόνο τους πολίτες της Ατλάντα, αλλά και τους πολίτες όλου του κόσμου, ότι αυτά τα ψηφοδέλτια παραμένουν ασφαλή».

«Αυτό αποτελεί μείζονα ανησυχία».

Προεκλογικό χάος

«Η Γκάμπαρντ και ο διευθυντής του FBI (Κας) Πατέλ συνεργάζονται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προέδρου ως προς την ακεραιότητα των εκλογών», σχολίασε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Οι τοπικές αρχές στην κομητεία Φούλτον έχουν άλλη γνώμη.

Πλέον διεκδικούν νομικά την επιστροφή όσων εγγράφων κατασχέθηκαν στην έφοδο του FBI.

Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις γιατί οι πράκτορες πήραν πρωτότυπα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ψηφοδελτίων, αντί για αντίγραφα, όπως είχε ήδη εγκρίνει δικαστήριο, τόνισε ο επίτροπος της κομητείας, Μάρβιν Άρινγκτον Τζούνιορ.

Πολιτικοί αναλυτές και μέλη των Δημοκρατικών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η άμεση εμπλοκή της Τούλσι Γκάμπαρντ δείχνει πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Τραμπ, όχι μόνο για να διαγράψει την ήττα του στις προεδρικές του 2020, αλλά και για να καθορίσει μελλοντικές εκλογές, αρχής γενομένης από τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου.

«Έχει γεμίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI με αξιωματούχους που αρνούνται τη νομιμότητα των εκλογών του 2020», επισημαίνει η Washington Post.

Στο μεσοδιάστημα, οι Ρεπουμπλικανοί ξανασχεδιάζουν υπέρ τους τις εκλογικές περιφέρειες σε διάφορες πολιτείες που ελέγχουν, ενόσω όλο και περισσότερες που διοικούν Δημοκρατικοί βρίσκονται σε καθεστώς στρατοκρατίας, με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Στη Μινεσότα, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την MAGA Παμ Μπόντι αξιώνει πλήρη πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους, επικαλούμενο έλεγχο συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί ιθαγένειας των ψηφοφόρων.

Ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις γενικά σε πολιτείες για αυστηροποίηση των κανόνων εγγραφής και για τερματισμό της χρήσης μηχανημάτων ψηφοφορίας, καθώς και των επιστολικών ψήφων.

Με τους φόβους να εντείνονται ότι ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί πια κάθε μέσο για να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές και να αμφισβητήσει την εγκυρότητά τους, σε περίπτωση ήττας, οι Δημοκρατικοί ζητούν τώρα έρευνα για τον ρόλο της Τούλσι Γκάμπαρντ.

Και είναι μόλις Φεβρουάριος…