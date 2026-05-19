Ο Ταϊλανδός περιβαλλοντικός ακτιβιστής Σιρανούντ Σκοτ, μέλος της οικογένειας που βρίσκεται πίσω από την αυτοκρατορία της μπίρας Singha στην Ταϊλάνδη, έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις μετά τη δημοσίευση ενός συγκινητικού βίντεο, στο οποίο κατηγορεί τον μεγαλύτερο αδελφό του ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά για περισσότερο από μία δεκαετία.

Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook το Σάββατο, ο 29χρονος δήλωσε ότι δεν θέλει πλέον να τον αποκαλούν «κληρονόμο της Singha», υποστηρίζοντας ότι αυτός ο τίτλος καλύπτει χρόνια προσωπικού πόνου και μια συνεχιζόμενη εσωτερική μάχη που έχει δώσει σε μεγάλο βαθμό μόνος του.

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο, σύμφωνα με την Bangkok Post.

«Γνώριζαν και άλλα μέλη της οικογένειας»

Επιπλέον, ο Σιρανούντ ισχυρίστηκε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση πολλές φορές κατά την εφηβεία του. Σύμφωνα με τον ίδιο, και άλλα μέλη της οικογένειας γνώριζαν τις καταγγελίες, καθώς είχαν ακούσει μια ηχογράφηση στην οποία ο μεγαλύτερος αδελφός του φέρεται να παραδέχεται τις πράξεις. «Όλοι στην οικογένειά μου το γνωρίζουν, γιατί άκουσαν την κασέτα όπου το παραδέχεται», τόνισε.

Υποστήριξε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως ζήτησε επανειλημμένα στήριξη από συγγενείς και ανώτερα μέλη της οικογένειας, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση.

Ο ακτιβιστής αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τη μητέρα του σχετικά με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φέρεται να του είχε αφήσει ο εκλιπών παππούς του, Τσαμνονγκ Μπιρομπάκντι, πρώην πρόεδρος της Singha Corp.

«Φέτος, η μητέρα μου κατέθεσε αγωγή εναντίον μου για να διεκδικήσει περιουσία που μου είχε δώσει ο παππούς μου», υπογράμμισε στο βίντεο.

Ο Σιρανούντ δήλωσε ότι στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «αχάριστος» όταν μίλησε δημόσια για τη φερόμενη κακομεταχείριση. Υποστήριξε ότι όταν απευθύνθηκε σε άλλα μέλη της οικογένειας για βοήθεια, του ζητήθηκε αντί να ζητήσει συγγνώμη από τη μητέρα του.

«Όταν ζήτησα βοήθεια από μέλη της οικογένειας, μου είπαν να ζητήσω συγγνώμη από τη μητέρα μου», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο:

Ξεσπώντας σε κλάματα, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να ζει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που, όπως το περιέγραψε, στερείται ενσυναίσθησης και σεβασμού για τις εμπειρίες του.

«Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Δεν μπορώ να μείνω σε μια οικογένεια ή σε ένα σόι που δεν εκτιμά την ανθρώπινη υπόστασή μου και δεν καταλαβαίνει τον πόνο μου. Συγγνώμη που προκαλώ αναστάτωση σε όλους, αλλά δεν μπορώ να ζω με τέτοιους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο Σιρανούντ, του οποίου ο πατέρας είναι Σκωτσέζος, είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Merman» λόγω των επιδόσεών του στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων και της περιβαλλοντικής του δράσης. Έχει ιδρύσει την πρωτοβουλία Sea You Strong, μια εθελοντική οργάνωση που επικεντρώνεται στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Εν τω μεταξύ, ο Σουνίτ, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σιρανούντ, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της συζύγου του, της ηθοποιού Λαπασαλάν Τζιραβέτσορνκουλ, ο Σουνίτ δήλωσε ότι τα περιστατικά που αναφέρει ο Σιρανούντ δεν συνέβησαν ποτέ.