Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Ο αριθμός των εμπορικών ιστοσελίδων που αποκομίζουν κέρδος από την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, καθώς οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι εγκληματικές συμμορίες έχουν «τεράστια έσοδα» από τη σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Internet Watch Foundation (IWF), το 2025 εντοπίστηκαν 15.031 εμπορικοί ιστότοποι σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε σύγκριση με τους 7.028 που εντοπίστηκαν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 114%.

Η ευκολία της φρίκης

Ένας αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση, δήλωσε ανώνυμα στον Guardian ότι αυτό το περιεχόμενο υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί.

«Μπορώ να βρω περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τις χειρότερες κατηγορίες, περιεχόμενο κατηγορίας Α, που αφορά τη διείσδυση σε παιδιά τόσο μικρά όσο μωρά, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων με μόλις έναν όρο αναζήτησης και δύο κλικ», δήλωσε ο αναλυτής.

«Νομίζω ότι το κοινό έχει την αντίληψη ότι αυτό το είδος υλικού είναι κρυμμένο σε σκοτεινές και βρώμικες γωνιές του διαδικτύου, αλλά δεν είναι έτσι, είναι σε κοινή θέα».

Η Kerry Smith, διευθύνουσα σύμβουλος του IWF, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται συστημικές αδυναμίες και βρίσκουν πολύ εύκολο να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

«Χρειαζόμαστε υποχρεωτικά μέτρα για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε προληπτικά, να καταργούμε και να αναφέρουμε ψηφιακούς συνδέσμους πληρωμών για την πώληση εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Πρέπει επίσης να δούμε τις εταιρείες που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στις υπηρεσίες τους να υιοθετούν τα δοκιμασμένα και αξιόπιστα εργαλεία ασφάλειας που μπορούν να αποτρέψουν τους εγκληματίες από το να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες ως ασφαλή καταφύγια για τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», δήλωσε η Smith.

Τα εκτεταμένα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας

Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ιστότοπων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών όπου οι χρήστες πλήρωναν απευθείας για το περιεχόμενο αυξήθηκε από 2% το 2024 σε 5% το 2025. Ο αναλυτής ανέφερε ότι το κόστος μπορεί να ξεκινά από 12 δολάρια (8,90 λίρες) και να φτάνει τα 120 δολάρια για το πιο ακραίο περιεχόμενο.

Από αυτούς τους εμπορικούς ιστότοπους, το 16% ήταν καμουφλαρισμένο, έτσι ώστε η πρόσβαση στο παράνομο περιεχόμενο να γίνεται μέσω μιας διαδρομής που εμφανίζεται ως νόμιμο περιεχόμενο όταν φορτώνεται απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος πληρωμής ήταν τα κρυπτονομίσματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμές με κάρτα.

Ο αναλυτής ανέφερε ότι τα χρήματα που προέρχονταν από παράνομο περιεχόμενο λειτουργούσαν «σαν πυραμιδικό σύστημα» μέσω συνδέσμων συνεργατών.

«Το κανάλι βίντεο αποκομίζει κέρδη λόγω της επισκεψιμότητας που δέχεται. Και στη συνέχεια, το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο θα αποκομίζει κέρδη μέσω όλων των κλικ και της διαφήμισης μέσω των προγραμμάτων συνεργατών», συνέχισαν.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης περιπτώσεις δραστών που προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία των θυμάτων, ώστε να τα εκθέσουν σε άλλους εγκληματίες χρήστες.

Ραγδαία εξάπλωση

Ο αριθμός των αναφορών από νέους κάτω των 18 ετών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκβίασης – όταν ένας εγκληματίας απειλεί να δημοσιεύσει γυμνές ή σεξουαλικές εικόνες ενός θύματος, εκτός αν αυτό συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του – αυξήθηκε κατά 127% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη γραμμή βοήθειας Report Remove, μια δωρεάν εμπιστευτική υπηρεσία που διαχειρίζονται το IWF και το NSPCC, παιδιά μόλις επτά ετών έχουν αναφέρει οι ίδιοι ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκβίασης.

Ο Chris Sherwood, Διευθύνων Σύμβουλος του NSPCC, δήλωσε: «Ο αυξανόμενος αριθμός εμπορικών ιστότοπων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αποκαλύπτει το Internet Watch Foundation φέρνει στο φως ένα σοβαρό πρόβλημα, με κακόβουλες εγκληματικές συμμορίες να επωφελούνται από τον πόνο των παιδιών.

«Γνωρίζουμε ότι τα νεαρά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης συχνά μένουν ανυπεράσπιστα και μπορεί να αντιμετωπίσουν εκ νέου τραυματισμό γνωρίζοντας ότι εικόνες τους συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτή η μορφή κακοποίησης απαιτεί επείγουσα δράση.

«Η Ofcom πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της και να συνεργαστεί με άλλους για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει αυτούς τους δράστες στην πηγή, προτού επηρεάσουν περισσότερες νεανικές ζωές. Ομοίως, οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνολογία που εμποδίζει τα παιδιά να τραβούν, να μοιράζονται ή να λαμβάνουν γυμνές εικόνες.

«Η υπηρεσία Report Remove της Childline είναι στη διάθεση κάθε νεαρού κάτω των 18 ετών που επιθυμεί να μιλήσει με έναν επαγγελματία και να αναφέρει εμπιστευτικά σεξουαλικές εικόνες και βίντεο με τον εαυτό του. Μέσω της υπηρεσίας, η IWF και η Childline μπορούν να βοηθήσουν στην αφαίρεση αυτών των εικόνων και να αποτρέψουν τη μελλοντική διανομή τους», δήλωσε ο Sherwood.