Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 14:28

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Ο αριθμός των εμπορικών ιστοσελίδων που αποκομίζουν κέρδος από την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, καθώς οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι εγκληματικές συμμορίες έχουν «τεράστια έσοδα» από τη σεξουαλική εκμετάλλευση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Internet Watch Foundation (IWF), το 2025 εντοπίστηκαν 15.031 εμπορικοί ιστότοποι σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε σύγκριση με τους 7.028 που εντοπίστηκαν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 114%.

Η ευκολία της φρίκης

Ένας αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση, δήλωσε ανώνυμα στον Guardian ότι αυτό το περιεχόμενο υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί.

«Μπορώ να βρω περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τις χειρότερες κατηγορίες, περιεχόμενο κατηγορίας Α, που αφορά τη διείσδυση σε παιδιά τόσο μικρά όσο μωρά, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων με μόλις έναν όρο αναζήτησης και δύο κλικ», δήλωσε ο αναλυτής.

«Νομίζω ότι το κοινό έχει την αντίληψη ότι αυτό το είδος υλικού είναι κρυμμένο σε σκοτεινές και βρώμικες γωνιές του διαδικτύου, αλλά δεν είναι έτσι, είναι σε κοινή θέα».

Η Kerry Smith, διευθύνουσα σύμβουλος του IWF, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται συστημικές αδυναμίες και βρίσκουν πολύ εύκολο να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

«Χρειαζόμαστε υποχρεωτικά μέτρα για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε προληπτικά, να καταργούμε και να αναφέρουμε ψηφιακούς συνδέσμους πληρωμών για την πώληση εικόνων και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Πρέπει επίσης να δούμε τις εταιρείες που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στις υπηρεσίες τους να υιοθετούν τα δοκιμασμένα και αξιόπιστα εργαλεία ασφάλειας που μπορούν να αποτρέψουν τους εγκληματίες από το να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες ως ασφαλή καταφύγια για τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», δήλωσε η Smith.

Τα εκτεταμένα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας

Η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ιστότοπων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών όπου οι χρήστες πλήρωναν απευθείας για το περιεχόμενο αυξήθηκε από 2% το 2024 σε 5% το 2025. Ο αναλυτής ανέφερε ότι το κόστος μπορεί να ξεκινά από 12 δολάρια (8,90 λίρες) και να φτάνει τα 120 δολάρια για το πιο ακραίο περιεχόμενο.

Από αυτούς τους εμπορικούς ιστότοπους, το 16% ήταν καμουφλαρισμένο, έτσι ώστε η πρόσβαση στο παράνομο περιεχόμενο να γίνεται μέσω μιας διαδρομής που εμφανίζεται ως νόμιμο περιεχόμενο όταν φορτώνεται απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος πληρωμής ήταν τα κρυπτονομίσματα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμές με κάρτα.

Ο αναλυτής ανέφερε ότι τα χρήματα που προέρχονταν από παράνομο περιεχόμενο λειτουργούσαν «σαν πυραμιδικό σύστημα» μέσω συνδέσμων συνεργατών.

«Το κανάλι βίντεο αποκομίζει κέρδη λόγω της επισκεψιμότητας που δέχεται. Και στη συνέχεια, το άτομο που δημοσίευσε το βίντεο θα αποκομίζει κέρδη μέσω όλων των κλικ και της διαφήμισης μέσω των προγραμμάτων συνεργατών», συνέχισαν.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης περιπτώσεις δραστών που προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την τοποθεσία των θυμάτων, ώστε να τα εκθέσουν σε άλλους εγκληματίες χρήστες.

Ραγδαία εξάπλωση

Ο αριθμός των αναφορών από νέους κάτω των 18 ετών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκβίασης – όταν ένας εγκληματίας απειλεί να δημοσιεύσει γυμνές ή σεξουαλικές εικόνες ενός θύματος, εκτός αν αυτό συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του – αυξήθηκε κατά 127% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη γραμμή βοήθειας Report Remove, μια δωρεάν εμπιστευτική υπηρεσία που διαχειρίζονται το IWF και το NSPCC, παιδιά μόλις επτά ετών έχουν αναφέρει οι ίδιοι ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκβίασης.

Ο Chris Sherwood, Διευθύνων Σύμβουλος του NSPCC, δήλωσε: «Ο αυξανόμενος αριθμός εμπορικών ιστότοπων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αποκαλύπτει το Internet Watch Foundation φέρνει στο φως ένα σοβαρό πρόβλημα, με κακόβουλες εγκληματικές συμμορίες να επωφελούνται από τον πόνο των παιδιών.

«Γνωρίζουμε ότι τα νεαρά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης συχνά μένουν ανυπεράσπιστα και μπορεί να αντιμετωπίσουν εκ νέου τραυματισμό γνωρίζοντας ότι εικόνες τους συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτή η μορφή κακοποίησης απαιτεί επείγουσα δράση.

«Η Ofcom πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της και να συνεργαστεί με άλλους για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει αυτούς τους δράστες στην πηγή, προτού επηρεάσουν περισσότερες νεανικές ζωές. Ομοίως, οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνολογία που εμποδίζει τα παιδιά να τραβούν, να μοιράζονται ή να λαμβάνουν γυμνές εικόνες.

«Η υπηρεσία Report Remove της Childline είναι στη διάθεση κάθε νεαρού κάτω των 18 ετών που επιθυμεί να μιλήσει με έναν επαγγελματία και να αναφέρει εμπιστευτικά σεξουαλικές εικόνες και βίντεο με τον εαυτό του. Μέσω της υπηρεσίας, η IWF και η Childline μπορούν να βοηθήσουν στην αφαίρεση αυτών των εικόνων και να αποτρέψουν τη μελλοντική διανομή τους», δήλωσε ο Sherwood.

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία της αρπαχτής και τη διαφθορά με κολλητούς, ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας από το Φόρουμ των Δελφών. Καταθέτει προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε σε μια κανονική χώρα. Μετά από όσα είπε η κ. Κοβέσι σήμερα, αν είχαμε κανονικό ευρωπαίο πρωθυπουργό θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Αν γίνει αυτό είμαστε έτοιμοι» λέει για το νέο κόμμα.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων
Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», αναφέρει ο Δήμος.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

