science
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
science

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοσμική θύελλα: Επιστήμονες εντόπισαν τον κρυφό άνεμο που πνέει εδώ και 20.000 χρόνια στο Γαλαξία μας
Διάστημα 05 Ιουνίου 2026, 17:05

Κοσμική θύελλα: Επιστήμονες εντόπισαν τον κρυφό άνεμο που πνέει εδώ και 20.000 χρόνια στο Γαλαξία μας

Μετά από 50 χρόνια ερευνών, οι επιστήμονες εντόπισαν έναν πανίσχυρο άνεμο να πνέει από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια αναζητήσεων, αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου Northwestern εντόπισαν στοιχεία για έναν ισχυρό άνεμο που πνέει από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας, τον Τοξότη A*.

Η ανακάλυψη, λένε οι ερευνητές, επιβεβαιώνει μια θεμελιώδη πρόβλεψη της θεωρητικής φυσικής και της κατανόησής μας για την εξέλιξη των γαλαξιών: καθώς οι μαύρες τρύπες καταναλώνουν ύλη, αναμένεται να παράγουν ισχυρούς ανέμους ή πίδακες σωματιδίων. Ακόμη και μικρές ποσότητες αερίου που πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα θα πρέπει να απελευθερώνουν αρκετή ενέργεια ώστε να εκτοξεύουν την ύλη προς τα έξω. Ωστόσο, μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταφέρει να ανιχνεύσει αυτό το φαινόμενο στον Τοξότη A* και σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μαύρη τρύπα βρίσκεται σήμερα σε μια σχετικά ήρεμη φάση της ζωής της και επιπλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρατηρηθεί μέσα από τα πυκνά νέφη αερίου και σκόνης του Γαλαξία.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «The Astrophysical Journal Letters», προσφέρει την πιο λεπτομερή εικόνα μέχρι σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο ο Τοξότης Α* αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του.

Χρησιμοποιώντας πέντε χρόνια εξαιρετικά εκτεταμένων παρατηρήσεων από τα ραδιοτηλεσκόπια ALMA στη Χιλή, οι ερευνητές δημιούργησαν την πιο λεπτομερή εικόνα που έχει ληφθεί ποτέ για το ψυχρό μοριακό αέριο γύρω από τον Τοξότη A*. Η περιοχή που απεικονίστηκε ήταν πολύ κοντά στον Τοξότη Α*, σε απόσταση μόλις ενός παρσέκ (περίπου τριών ετών φωτός) από τη μαύρη τρύπα. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδική τεχνική βαθμονόμησης για να αφαιρέσουν τα φωτεινά ραδιοσήματα της ίδιας της μαύρης τρύπας.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα 100 φορές πιο λεπτομερής και 80 φορές πιο ευκρινής από προηγούμενες χαρτογραφήσεις της περιοχής. Με αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας αποκαλύφθηκαν δομές που ήταν εντελώς αόρατες σε προηγούμενες παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση αποκάλυψε μια τεράστια κωνική κοιλότητα, μήκους σχεδόν ενός παρσέκ και γωνιακού ανοίγματος περίπου 45 μοιρών, που δεν είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν και στερούνταν ψυχρού μοριακού αερίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μόνο ο καυτός ενεργητικός άνεμος που φυσάει από τη μαύρη τρύπα θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει αυτή την κοίλη περιοχή. Επιπλέον, η κωνική δομή δείχνει ακριβώς προς την μαύρη τρύπα.

Η λευκή κουκκίδα στο κέντρο υποδεικνύει τον Τοξότη Α*. Με πορτοκαλί εμφανίζονται τα δεδομένα από τα ραδιοτηλεσκόπια του ALMA που χαρτογραφούν τη θέση του ψυχριού αερίου. Με μπλε χρώμα εμφανίζονται τα δεδομένα ακτίνων Χ από το Παρατηρητήριο Chandra της NASA.

Ενώ και τα αστέρια δημιουργούν ανέμους, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι αστρικοί άνεμοι δεν είναι αρκετά ισχυροί για να χαράξουν μια περιοχή αυτού του μεγέθους. Ακόμα και η συνδυασμένη ισχύς όλων των κοντινών αστεριών είναι ανεπαρκής.

Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, οι επιστήμονες συνέκριναν τα δεδομένα τους με παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου ακτίνων Χ Chandra της NASA. Οι φωτεινές εκπομπές ακτίνων Χ ταυτίζονταν ακριβώς με την περιοχή όπου έλειπε το ψυχρό αέριο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο άνεμος είναι ενεργός για τουλάχιστον 20.000 χρόνια.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Δύο απρόσμενες συνήθειες που ίσως αποκαλύπτουν υψηλή ευφυΐα

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
inTown
Stream science
Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27.05.26

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
«Γουάινσταϊν της μόδας» 05.06.26

Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς

Πρώην σούπερ μόντελ των 90's και 00΄s κατέθεσε σε βάρος του πρώην επικεφαλής του πρακτορείου Elite Europe για βιασμούς. Η υπόθεση της Ότις έχει παραγραφεί, αλλά θέλει να ωθήσει άλλα θύματα να μιλήσουν

Σύνταξη
ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
Οι τελευταίες πληροφορίες 05.06.26

ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ - Τι ζητά η Τεχεράνη

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ, αξίας 24 δισεκατομμυρίων - Τι δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.06.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
Μια άλλη Οδύσσεια 05.06.26

Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000

Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας στις 17 Ιουλίου, προκαλώντας παροξυσμό στους φαν

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Αθλητισμός & Σπορ 05.06.26

Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όμως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Έκθεση προειδοποιεί ότι οι τεράστιες αποστάσεις και οι αεροπορικές μετακινήσεις φέρνουν ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό κόστος

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Κόσμος 05.06.26

Τραγικό φινάλε στη Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση

Σύνταξη
Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική 05.06.26

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 την επόμενη των εκλογών μετά τη συντριπτική ήττα της ΝΔ

Σύνταξη
AJ Dybantsa: Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ
Μπάσκετ 05.06.26

Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ

Το επιχειρηματικό φαινόμενο AJ Dybantsa: Ο 19χρονος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής επαναπροσδιορίζει το προφίλ του σύγχρονου αθλητή, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια εκατομμυρίων με κολοσσούς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk
Διήρκεσε μισή ώρα 05.06.26

H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk

Λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση των Sex Pistols στο Μάντσεστερ, πριν 50 χρόνια, άρχισε να φουντώνει το κύμα του post-punk. Ωστόσο στη συναυλία παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων και διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 20:30

Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται

«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο του Σαμαρά και ο Τσίπρας.

Σύνταξη
Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

Σύνταξη
Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Go Fun 05.06.26

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό

Σύνταξη
Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies