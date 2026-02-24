science
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αποτυχημένο σουπερνόβα» – Η περίπτωση του άστρου που μετατράπηκε αθόρυβα σε μαύρη τρύπα
Διάστημα 24 Φεβρουαρίου 2026, 14:45

«Αποτυχημένο σουπερνόβα» – Η περίπτωση του άστρου που μετατράπηκε αθόρυβα σε μαύρη τρύπα

Αντί να εκραγεί ως σουπερνόβα, ένα γιγάντιο άστρο στον γαλαξία της Ανδρομέδας μετατράπηκε σε μαύρη τρύπα χωρίς πυροτεχνήματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
A
A
Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Spotlight

Η κρατούσα αντίληψη που θέλει τα μεγάλα άστρα να εκρήγνυνται σε σουπερνόβα πριν τελικά μετατραπούν σε μαύρες τρύπες δείχνει να ανατρέπεται από τις παρατηρήσεις ενός γιγάντιου άστρου που πέθανε αθόρυβα, υποστηρίζει διεθνής ομάδα αστρονόμων.

Το άστρο «M31-2014-DS1» βρισκόταν στον γειτονικό γαλαξία της Ανδρομέδας, περίπου 2,5 εκατ. έτη φωτός από τη Γη. Εξετάζοντας αρχειακό υλικό του παροπλισμένου σήμερα τηλεσκοπίου NEOWISE της NASA, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το άστρο παρέμενε φωτεινό μέχρι το 2015. Μετά, όμως, απλά εξαφανίστηκε, κάτι που υποδεικνύει ότι μετατράπηκε σε μαύρη τρύπα, αναφέρει η ομάδα στο περιοδικό Science.

Οταν σχηματίστηκε, το άστρο εκτιμάται ότι είχε 13 φορές τη μάζα του Ηλιου. Τα άστρα αυτού του μεγέθους συνήθως τελειώνουν τη ζωή τους με μια μεγαλειώδη έκρηξη «υπερκαινοφανούς αστέρα», περισσότερο γνωστού ως σουπερνόβα.

Οταν ένα τέτοιο άστρο εξαντλεί τα πυρηνικά του καύσιμα, η πίεση των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων στο εσωτερικό του δεν αρκεί πια για να αντισταθεί στη βαρύτητα. Ο πυρήνας του άστρου καταρρέει τότε σχεδόν ακαριαία και σχηματίζει ένα άστρο νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα. Τη στιγμή που ο πυρήνας σταματά απότομα να συρρικνώνεται, τα εξωτερικά στρώματα του άστρου πέφτουν πάνω του, αναπηδούν και εκτινάσσονται προς όλες τις κατευθύνσεις, μια έκρηξη που μπορεί να επισκιάσει όλα τα άστρα του γαλαξία.

Αφλογιστία

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι εναλλακτικές εξηγήσεις, το άστρο M31-2014-DS1 φαίνεται πως είναι ένα παράδειγμα «αποτυχημένου σουπερνόβα», ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 2015. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πυρήνας του άστρου φαίνεται πως είναι αρκετά βαρύς για να καταρρεύσει απευθείας σε μαύρη τρύπα, χωρίς ωστικό κύμα και πυροτεχνήματα.

H μελέτη «υποδεικνύει ότι πολλές μαύρες τρύπες μπορεί να σχηματίζονται χωρίς εκρήξεις σουπερνόβα και δείχνει ότι άστρα με μάζα περίπου 13 φορές μεγαλύτερη από του Ήλου μπορούν να σχημαρίζουν μαύρες τρύπες» δήλωσε ο Κίσαλεϊ Ντε του Πανεπιστημίου Κολούμπια, επικεφαλής της μελέτης.

Παραμένει ασαφές τι οδηγεί σε έναν τόσο σιωπηλό θάνατο, ωστόσο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι τα αποτυχημένα σουπερνόβα προέρχονται από άστρα που περιστρέφονται σχετικά αργά.

Περισσότερα μπορεί να γίνουν γνωστά μόνο με την ανίχνευση περισσότερων περιπτώσεων. Εάν πάντως συμβαίνει συχνά, το φαινόμενο θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες: τα σουπερνόβα πιστεύεται ότι προκαλούν απότομες θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που παράγουν βαριά στοιχεία, όπως σίδηρο, χρυσό και ουράνιο, τα οποία στη συνέχεια διασπείρονται στο Διάστημα.

Χωρίς τη βίαιη έκρηξη, τα στοιχεία αυτά χάνονται για πάντα στη μαύρη τρύπα, στερώντας έτσι από τον γαλαξία ένα μέρος του υλικού από το οποίο σχηματίζονται νέοι πλανήτες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Business
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

inWellness
inTown
Stream science
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
SpaceX 10.02.26

O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα - Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Κόσμος 24.02.26

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Σύννεφα πολέμου 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο