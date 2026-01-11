Έκρηξη σουπερνόβα επεκτείνεται στο Διάστημα σε θεαματικό βίντεο της NASA

Χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις διαστημικού τηλεσκοπίου που καλύπτουν τα τελευταία 25 χρόνια, η NASA δημιούργησε ένα βίντεο timelapse με την εξέλιξη ενός σουπερνόβα που εξερράγη πριν τέσσερις και πλέον αιώνες και συνεχίζει να διαστέλλεται μέχρι σήμερα.

Το Υπόλειμμα του Σουπερνόβα (ή Υπερκαινοφανούς) του Κέπλερ είναι ό,τι απέμεινε από την έκρηξη ενός άστρου που έγινε ορατή το 1604 και παρατηρήθηκε από τον γερμανό αστρονόμο Γιοχάνες Κέπλερ, από τον οποίο πήρε το όνομά του.

Σήμερα, οι αστρονόμοι γνωρίζουν ότι ένας λευκός νάνος –το λείψανο ενός νεκρού άστρου με μάζα συγκρίσιμη με τη μάζα του Ήλιου- εξερράγη όταν απορρόφησε υλικό από έναν άλλο λευκό νάνο ή άλλο άστρο και ξεπέρασε έτσι μια κρίσιμη μάζα.

Αυτό το είδος σουπερνόβα ονομάζεται Τύπος Ia και χρησιμοποιείται από τους αστρονόμους για τη μέτρηση της διαστολής του Σύμπαντος.

<br />

Το υπόλειμμα του σουπερνόβα του Κέπλερ βρίσκεται σε απόσταση 17.000 ετών φωτός, στην κατεύθυνση του αστερισμού του Οφιούχου.

Το υλικό που εκτοξεύτηκε στο Διάστημα λάμπει στο φάσμα των ακτίνων Χ επειδή έχει ακόμα θερμοκρασία εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου λόγω της έκρηξης.

Αυτό επέτρεψε την παρατήρησή του με το διαστημικό τηλεσκόπιο Chandra της NASA, σχεδιασμένο να βλέπει τις ακτίνες Χ. Το βίντεο συνδυάζει παρατηρήσεις που λήφθηκαν το 2000, το 2004, το 2006, το 2014 και το 2025.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν ότι το υλικό στο πάνω μέρος της εικόνας εξαπλώνεται με ταχύτητα 22 εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα, ή 2% της ταχύτητας του φωτός, ενώ το υλικό στο κάτω τμήμα κινείται με πολύ μικρότερη ταχύτητα 6,4 εκατ. χιλιομέτρων ανά ώρα, ή 0,5% της ταχύτητας του φωτός.

Η μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα, εξήγησε η NASA, είναι ότι το υλικό στο κάτω μέρος της εικόνας συγκρούεται με πιο ένα πυκνό σύννεφο διαστρικού αερίου, κάτι που το επιβραδύνει.