Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

Ένα σημαντικό έργο ασφάλειας, καθημερινότητας και σύνδεσης δύο γειτονικών πόλεων ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με την τοποθέτηση της νέας μεταλλικής πεζογέφυρας πάνω από τον Κηφισό, στη θέση της παλιάς που είχε καταστραφεί από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του 2015, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση, «Μετά από συντονισμένες ενέργειες και στενή συνεργασία των Δήμων Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής για περισσότερο από μία δεκαετία, αποκαθιστώντας μια σύνδεση ζωτικής σημασίας ανάμεσα στις δύο πόλεις και εξασφαλίζοντας ξανά ασφαλή διέλευση για χιλιάδες πολίτες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω της υψηλής τεχνικής δυσκολίας και της πολυπλοκότητας των εργασιών, με απόλυτη ακρίβεια και επαγγελματισμό από το 725 Τάγμα Μηχανικού και τη ΔΙΚΑΦΚΑ του ΓΕΕΘΑ, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Αττικής, των δύο Δήμων, της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το έργο θα ολοκληρωθεί πλήρως τις επόμενες ημέρες με τις τελικές παρεμβάσεις και διαμορφώσεις».

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα αποκαθιστούμε μια σύνδεση ζωής ανάμεσα σε δύο γειτονικές πόλεις. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων και της Νέας Φιλαδέλφειας αποκτούν ξανά ασφαλή πρόσβαση και καθημερινή επικοινωνία. Πρόκειται για ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, που υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αποδεικνύει πως όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και συνεννόηση, μπορούμε να δίνουμε ουσιαστικές λύσεις στους πολίτες»

Πηγή φωτογραφιών: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού