Τοποθετήθηκε η δεύτερη πεζογέφυρα στον Β.Ο.Α.Κ
Η γέφυρα αυτή, είναι η δεύτερη από τις συνολικά οκτώ πεζογέφυρες που κατασκευάζονται στην περιοχή.
Στη θέση η πεζογέφυρα της Επισκοπής αποτελώντας την δεύτερη από τις 8 που θα κατασκευαστούν στην περιοχή.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π9 στην Επισκοπή, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές» του Βόρειου Οδικού Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).
Η γέφυρα αυτή, είναι η δεύτερη από τις συνολικά οκτώ πεζογέφυρες που κατασκευάζονται στην περιοχή, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς κι’ έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), διασφαλίζοντας ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση για όλους τους πολίτες, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.
Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζονται έντεκα (11) πεζοδιαβάσεις, προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, εκ των οποίων:
- Οκτώ (8) πεζογέφυρες και
- Τρεις (3) κάτω διαβάσεις.
Κάθε μία από τις οκτώ πεζογέφυρες διαθέτει:
- Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο,
- Κλίμακες πρόσβασης, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.
