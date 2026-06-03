Τεχνική συνάντηση Ευρωπαϊκού έργου στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας φιλοξένησε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τεχνική Συνάντηση Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Επιτάχυνση επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου και εργαλείων απανθρακοποίησης στο δημόσιο τομέα με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-2024-Cet-Privafinnp «Crowding in private finance», με τη συμμετοχή των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Στη συνάντηση, όπως προσθέτει η Δήμος Ηγουμενίτσας στην ανακοίνωση του, συμμετείχαν ειδικοί εμπειρογνώμονες στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από έντεκα (11) επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας, του Βελγίου, της Λετονίας και της Ιταλίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Ελληνικό Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Σκοπός του έργου όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας «είναι η προώθηση, διάδοση και ανάπτυξη μηχανισμών μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και απανθρακοποίησης στον δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η πρόοδος του έργου σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες εφαρμογής και ανάπτυξης αντίστοιχων δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα για την Ελλάδα και τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, συζητήθηκαν πιθανά έργα ενεργειακής αναβάθμισης που θα μπορούσαν να μελετηθούν και, μετά την απαραίτητη ωρίμανσή τους, να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από πόρους του ιδιωτικού τομέα, μέσω παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα υλοποιούνται από ιδιώτες επενδυτές ή παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι εγγυώνται την ενεργειακή απόδοση των παρεμβάσεων και απολαμβάνουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.

Η συμμετοχή των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών στο έργο LEVERAGE ενισχύει τις δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».