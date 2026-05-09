Επειδή η Ευρώπη ζει και σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες

«Την Ημέρα της Ευρώπης, γιορτάζουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο επίτευγμα: την ικανότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, πολιτισμών, γλωσσών και ιστοριών να ζουν μαζί ειρηνικά» αναφέρει στο ξεχωριστό της μήνυμα για την ημέρα της Ευρώπης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τούτο στο οποίο προσθέτει:

«Η Ευρώπη δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια μηχανή που παράγει πανομοιότυπους ανθρώπους, πανομοιότυπες γλώσσες, πανομοιότυπες μνήμες. Η δύναμή του βρίσκεται αλλού.

Στην ποικιλομορφία της — και στη μετάφραση ανάμεσα στις πολλές αλήθειές της. Στη δύσκολη τέχνη της κατανόησης ο ένας του άλλου.

Μεταφράζοντας όχι μόνο μεταξύ γλωσσών — αλλά και μεταξύ ιστοριών, γενεών, περιοχών, φόβων και ελπίδων. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό καθήκον της Ευρώπης σήμερα.

Να παραμείνουμε ένα μέρος όπου η πολυπλοκότητα δεν φοβάται. Όπου οι διαφορές δεν γίνονται αυτόματα εχθροί. Όπου οι τοπικές μνήμες εξακολουθούν να έχουν σημασία σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από αλγόριθμους, ταχύτητα και απλοποίηση.

Γι’ αυτό οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Επειδή η Ευρώπη δεν ζει μόνο σε συνθήκες ή θεσμούς. Ζει σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες — στα μέρη όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να συναντιούνται σωματικά, να διαφωνούν, να συνεργάζονται, να θυμούνται και να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Σε περιόδους κατακερματισμού, οι τοπικοί ηγέτες φέρουν μια ιδιαίτερη ευθύνη: να κρατήσουν ζωντανή την ευρωπαϊκή φλόγα όχι μέσω συνθημάτων, αλλά μέσω της εμπιστοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Οι τοπικές κοινότητες αποτελούν το σύστημα ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Είναι το εφεδρικό σύστημα της δημοκρατίας: αποθέματα προσοχής, καινοτομίας, μνήμης και ανθρώπινης σύνδεσης.

Οι συνδέσεις μεταξύ εδαφών, μεταξύ πόλεων, μεταξύ ηγετών και κοινοτήτων — αυτά είναι που ενισχύουν τον ιστό της Ευρώπης.

Η Ευρώπη επιβιώνει όταν οι άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινή ιστορία.

Χαρούμενη Ημέρα της Ευρώπης!»

πηγή: https://www.cor.europa.eu/en/news/statement-president-kata-tutto-europe-day