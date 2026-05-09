Επειδή η Ευρώπη ζει και σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες
Αυτοδιοίκηση 09 Μαΐου 2026

Το ξεχωριστό μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Κάτα Τούτο, για την Ημέρα της Ευρώπης.

Χρήστος Ράπτης
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

«Την Ημέρα της Ευρώπης, γιορτάζουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο επίτευγμα: την ικανότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, πολιτισμών, γλωσσών και ιστοριών να ζουν μαζί ειρηνικά» αναφέρει στο ξεχωριστό της μήνυμα  για την ημέρα της Ευρώπης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τούτο στο οποίο προσθέτει: 

«Η Ευρώπη δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια μηχανή που παράγει πανομοιότυπους ανθρώπους, πανομοιότυπες γλώσσες, πανομοιότυπες μνήμες. Η δύναμή του βρίσκεται αλλού.

Στην ποικιλομορφία της — και στη μετάφραση ανάμεσα στις πολλές αλήθειές της. Στη δύσκολη τέχνη της κατανόησης ο ένας του άλλου.

Μεταφράζοντας όχι μόνο μεταξύ γλωσσών — αλλά και μεταξύ ιστοριών, γενεών, περιοχών, φόβων και ελπίδων. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό καθήκον της Ευρώπης σήμερα.

Να παραμείνουμε ένα μέρος όπου η πολυπλοκότητα δεν φοβάται. Όπου οι διαφορές δεν γίνονται αυτόματα εχθροί. Όπου οι τοπικές μνήμες εξακολουθούν να έχουν σημασία σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από αλγόριθμους, ταχύτητα και απλοποίηση.

Γι’ αυτό οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Επειδή η Ευρώπη δεν ζει μόνο σε συνθήκες ή θεσμούς. Ζει σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες — στα μέρη όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να συναντιούνται σωματικά, να διαφωνούν, να συνεργάζονται, να θυμούνται και να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Σε περιόδους κατακερματισμού, οι τοπικοί ηγέτες φέρουν μια ιδιαίτερη ευθύνη: να κρατήσουν ζωντανή την ευρωπαϊκή φλόγα όχι μέσω συνθημάτων, αλλά μέσω της εμπιστοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Οι τοπικές κοινότητες αποτελούν το σύστημα ανθεκτικότητας της Ευρώπης.
Είναι το εφεδρικό σύστημα της δημοκρατίας: αποθέματα προσοχής, καινοτομίας, μνήμης και ανθρώπινης σύνδεσης.

Οι συνδέσεις μεταξύ εδαφών, μεταξύ πόλεων, μεταξύ ηγετών και κοινοτήτων — αυτά είναι που ενισχύουν τον ιστό της Ευρώπης.

Η Ευρώπη επιβιώνει όταν οι άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινή ιστορία.

Χαρούμενη Ημέρα της Ευρώπης!»

πηγή: https://www.cor.europa.eu/en/news/statement-president-kata-tutto-europe-day

Economy
Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στις Βρυξέλλες για το: «Δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»
Δημογραφικό 08.05.26

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Σύνταξη
«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Σύνταξη
Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 09.05.26

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 09.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός - Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Σύνταξη
Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Σύνταξη
Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι
Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09.05.26

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

