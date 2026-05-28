Το «μπαλόνι» επέστρεψε στο Ζηρίνειο
Αναβάθμισε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ο Δήμος Κηφισιάς.
Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, στο Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς, το νέο κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο τύπου «μπαλόνι», το οποίο είχε καταρρεύσει κατά την κακοκαιρία του Ιανουαρίου 2022 και έκτοτε παρέμενε ανενεργό, καθώς λόγω των σοβαρών ζημιών, είχε κριθεί ως ακατάλληλο προς χρήση.
«Με την κατασκευή του νέου κλειστού γηπέδου, ο Δήμος Κηφισιάς απέδωσε ξανά στους αθλητικούς συλλόγους, στους αθλητές, στα παιδιά και στους δημότες έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή χώρο προπόνησης, που έρχεται να καλύψει τις αθλητικές ανάγκες τόσο των δημοτών όσο και των αθλητικών συλλόγων της τοπικής αθλητικής κοινότητας» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, τόνισε σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πως, μετά από πολλά χρόνια και αφού ξεπεράστηκαν πολλές νομικές και άλλες διαδικαστικές δυσκολίες, η δημοτική αρχή θεραπεύει επιτέλους μία «πληγή» της πόλης και του αθλητισμού της.
Στη συνέχεια, ο κ. Ξυπολυτάς αναφέρθηκε σε έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, όπως το νέο κλειστό γήπεδο στη Νέα Ερυθραία, στο Μορτερό, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και από το Υπουργείο Αθλητισμού, καθώς και το νέο κλειστό προπονητήριο μπάσκετ – βόλεϊ στην Κάτω Κηφισιά, το οποίο βρίσκεται εν αναμονή της αδειοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Παράλληλα, επεσήμανε και άλλα έργα που θα γίνουν στο Ζηρίνειο, όπως το νέο ταρτάν και ο έκτος διάδρομος του στίβου, η ανακατασκευή και δημιουργία αθλητικών χώρων κάτω από τις κερκίδες του σταδίου, ενώ προανήγγειλε και την ανακοίνωση ενός ακόμη μεγάλου έργου: την πλήρη και στατική ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου του παλαιού Ζηρινείου, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «μέρα γιορτής για την πόλη και τον αθλητισμό του Δήμου». Αναφερόμενη στη συνεκτική προσπάθεια βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, εξέφρασε την ελπίδα ότι, μόλις ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και η κατασκευή του νέου προπονητικού χώρου στην Κάτω Κηφισιά, θα πραγματοποιηθούν σύντομα και τα εγκαίνιά του».
