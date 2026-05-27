Δήμος Σερρών: Συνεχίζεται η αποκομιδή των επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Δήμος Σερρών ανακοίνωσε ότι «συνεχίζει την αποκομιδή των επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων από αγροτικές περιοχές του Δήμου».

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε συλλογή από τα υδροστόμια των τοπικών κοινοτήτων Αδελφικού, Άνω Καμήλας, Βαμβακούσας, Καπετάν Μητρούση, Κουβούκλιου, Πεπονιάς και Σκουτάρεως, με στόχο την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και την αποτροπή ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.

Οι συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και ως εκ τούτου, η διαχείρισή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Την αποκομιδή και τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων έχει αναλάβει εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά και την ορθή περιβαλλοντική τους διαχείριση».

Προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσιας υγείας

Σε δήλωσή του, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Μιχτσόγλου τόνισε: «Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελούν προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων είναι σημαντική για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων».

Πηγή φωτογραφιών, Δήμος Σερρών