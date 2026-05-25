Όταν η νέα γενιά γίνεται Φάρος Αλληλεγγύης – Ένα μάθημα ζωής και προσφοράς στο Κοινωνικό Συσσίτιο Σερρών

Μια βαθιά συγκινητική και ιδιαίτερα ελπιδοφόρα κοινωνική δράση με τίτλο «Μαθήτριες και Μαθητές σε ρόλο ενεργών πολιτών: Το ταξίδι της προσφοράς ως πράξη κοινωνικής ευθύνης» πραγματοποιήθηκε στο Κοινωνικό Συσσίτιο – Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου Σερρών, αναδεικνύοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη της ανιδιοτελούς προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Σερρών δεν περιορίστηκαν σε μια απλή εκπαιδευτική επίσκεψη. Έγιναν κοινωνοί μιας σπουδαίας εμπειρίας ζωής, συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία γευμάτων και γνωρίζοντας από κοντά το πολύτιμο έργο που επιτελεί καθημερινά η κοινωνική δομή του Δήμου. Μέσα από τη βιωματική αυτή διαδικασία, ήρθαν σε επαφή με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και της έμπρακτης στήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Τις μαθήτριες και τους μαθητές συνόδευσαν η Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Σερρών, Κεράσια Ντίκογλου, και η καθηγήτρια Βαρβάρα Βαλσμάκη. Στην Κοινωνική Κουζίνα τους υποδέχθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών του Δήμου Σερρών, Χρυσούλα Καρασουλτάνη, καθώς και τα στελέχη της δομής, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το κοινωνικό έργο που επιτελείται καθημερινά και για τη σημασία της προσφοράς ως θεμελιώδους αξίας μιας ανθρώπινης και συνεκτικής κοινωνίας.

Και προσφορά τροφίμων

Η πρωτοβουλία κορυφώθηκε, όπως αναφέρει και σχετική ανάρτηση του Δήμου Σερρών, με την προσφορά τροφίμων από το 5ο Γυμνάσιο Σερρών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Συσσιτίου. Μια πράξη που ξεπερνά την υλική της διάσταση και αποκτά ανεκτίμητη αξία, καθώς εκφράζει το ενδιαφέρον, τη φροντίδα και την αλληλεγγύη των νέων ανθρώπων προς όσους έχουν ανάγκη.

Τέτοιες δράσεις αποτελούν φωτεινά παραδείγματα κοινωνικής υπευθυνότητας και αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά διαθέτει ευαισθησία, ανθρωπιά και διάθεση να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο. Όταν οι μαθητές επιλέγουν να προσφέρουν από καρδιάς, δεν ενισχύουν μόνο μια κοινωνική δομή· στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει η πιο δυνατή γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους.

Ο Δήμος Σερρών εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές του 5ου Γυμνασίου Σερρών για την πολύτιμη συμβολή τους. Η παρουσία και η προσφορά τους δεν αποτέλεσαν απλώς μια συμμετοχή σε μια δράση, αλλά ένα ζωντανό μάθημα ανθρωπιάς που αξίζει να εμπνεύσει ολόκληρη την κοινωνία.

*φωτογραφία αρχείου