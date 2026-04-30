Δήμος Μετεώρων: Περισσότερες από 350 οικογένειες στηρίζει το κοινωνικό παντοπωλείο

Ο Δήμος Μετεώρων παρέλαβε 6 τόνους τροφίμων μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου «Άγιος Παΐσιος», στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Η δράση, όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση του Δήμου Μετεώρων, υλοποιήθηκε μέσω του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Αποστολή, έπειτα από πρωτοβουλία του Μακαριότατου Ιερώνυμος.

Στην παραλαβή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Θεόκλητος, ο Δήμαρχος Μετεώρων και ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Συντονιστής Κοινωνικών Υπηρεσιών

Περισσότερες από 350 οικογένειες

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπως υποστηρίζει ο Δήμος Μετεώρων, στηρίζει πλέον 350+ οικογένειες κάθε μήνα, ενισχύοντας ουσιαστικά συμπολίτες που έχουν ανάγκη.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Μητρόπολης και Αρχιεπισκοπής, με νέες δράσεις να ακολουθούν. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή, με πράξεις αλληλεγγύης και συνεργασίας» επισημαίνεται στην σχετική ανάρτηση του Δήμου Μετεώρων.

