Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο ιδρύει δήμος της Κρήτης

Με στόχο την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και την παροχή ουσιαστικής στήριξης σε πολίτες που το έχουν ανάγκη, ο Δήμος Χανίων προχωράει στη δημιουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, που θα παρέχει δωρεάν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι εργασίες σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, έχουν ήδη ξεκινήσει για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χανίων που θα βρίσκεται στην οδό Μυλωνογιάννη 92, λίγα μέτρα μόνο μακριά από το Δημαρχείο Χανίων, την Κοινωνική Υπηρεσία, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Πλυντήριο/Κομμωτήριο του Δήμου Χανίων.

Η τοποθεσία της νέας κοινωνικής δομής έχει ως στόχο την εύκολη πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων τόσο στις κοινωνικές υπηρεσίες όσο και στη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χανίων θα ξεκινήσει την λειτουργία του εντός του 2026. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλιού εξοπλισμού, ενώ το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός πλήρως λειτουργικού χώρου, με χώρο υποδοχής κοινού, αποθηκευτικούς χώρους και σύγχρονες υποδομές υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης μεταξύ άλλων: «Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Χανίων, δίπλα σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση και ολοκληρωμένη υποστήριξη συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες».

*πηγή μακέτας και φωτογραφίας, δήμος Χανίων