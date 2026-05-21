Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Οι λεγόμενες prediction markets, οι αγορές όπου οι συμμετέχοντες στοιχηματίζουν στην έκβαση πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών γεγονότων, καταγράφουν εντυπωσιακή ανάπτυξη, με την Barclays να εκτιμά ότι εξελίσσονται σε έναν εναλλακτικό δείκτη επενδυτικής ψυχολογίας και προσδοκιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση της βρετανικής τράπεζας, ο όγκος συναλλαγών στις αγορές προβλέψεων έχει δεκαπλασιαστεί από τον περασμένο Αύγουστο, καθώς η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ενισχύεται με ταχύ ρυθμό.

Η ώθηση από τις αμερικανικές εκλογές

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της δημοτικότητας των prediction markets έπαιξαν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024. Οι πλατφόρμες Kalshi και Polymarket εμφάνισαν διπλάσιες συναλλαγές μέσα σε μόλις έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτού του είδους τις τοποθετήσεις.

Μέσω αυτών των αγορών, οι traders μπορούν να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά ενός συγκεκριμένου γεγονότος, από το αν η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια μέχρι πολιτικές εξελίξεις ή μακροοικονομικές αποφάσεις, με τη σωστή πρόβλεψη να αποφέρει το σύνολο της αξίας του συμβολαίου.

Από εξειδικευμένη αγορά σε εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς

Η Barclays επισημαίνει ότι οι αγορές προβλέψεων θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μια περιορισμένη και εξειδικευμένη αγορά. Ωστόσο, η αυξανόμενη ρευστότητα και η μεγαλύτερη συμμετοχή επενδυτών τις καθιστούν πλέον αρκετά ώριμες ώστε να συγκρίνονται ακόμη και με πιο παραδοσιακές αγορές παραγώγων.

Μάλιστα, οι αναλυτές της τράπεζας μελέτησαν το ιστορικό συναλλαγών αυτών των αγορών προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο αποτυπώνουν ουσιαστικά τις συλλογικές προσδοκίες της αγοράς.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, όταν ο επταήμερος όγκος συναλλαγών ενός συμβολαίου ξεπερνά τα 1,3 εκατ. μερίδια, τότε οι τιμές του αρχίζουν να αντικατοπτρίζουν με αξιοπιστία τις ευρύτερες απόψεις των επενδυτών.

Ακόμη μικρές απέναντι στα παραδοσιακά παράγωγα

Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξή τους, οι prediction markets παραμένουν πολύ μικρότερες σε μέγεθος σε σχέση με τις παραδοσιακές αγορές futures και options.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάρτιο οι συναλλαγές στις αγορές προβλέψεων έφτασαν τα 24 δισ. δολάρια, ενώ την ίδια περίοδο η ονομαστική αξία συναλλαγών στα zero-day options του S&P, συμβόλαια που λήγουν την ίδια ημέρα, διαμορφώθηκε στα 57 τρισ. δολάρια.

Νέο «παράθυρο» στις προσδοκίες των επενδυτών

Παρά το μικρότερο μέγεθός τους, η Barclays εκτιμά ότι οι prediction markets αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρουν μια πιο άμεση εικόνα για το πώς οι ιδιώτες επενδυτές αξιολογούν πολιτικούς, οικονομικούς και νομισματικούς κινδύνους.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις αγορές, οι αγορές προβλέψεων φαίνεται πως μετατρέπονται σταδιακά από ένα περιθωριακό εργαλείο σε έναν νέο δείκτη της «σοφίας του πλήθους» για τις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ot.gr