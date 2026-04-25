Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 17:00

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Ένας στρατιώτης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι φέρεται να στοιχημάτισε σχετικά με την επιχείρηση, αποκομίζοντας κέρδη ύψους 400.000 δολαρίων. 

Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ο αρχιλοχίας Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ άνοιξε λογαριασμό στα τέλη Δεκεμβρίου στο Polymarket, μία από τις πιο γνωστές αγορές προβλέψεων.  

Πόνταρε πάνω από 32.000 δολάρια ότι ο Μαδούρο θα είχε «φύγει» μέχρι τον Ιανουάριο. 

Το στοίχημα ήταν ριψοκίνδυνο. 

Ωστόσο, ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, και είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες πριν τοποθετήσει το στοίχημα. 

Τα κέρδη του, αν και ανώνυμα, τράβηξαν την προσοχή των αρχών σχεδόν αμέσως, σύμφωνα με το CNN.

Κατάχρηση απόρρητων πληροφοριών 

Ο Βαν Ντάικ, ενεργός στρατιώτης που υπηρετεί στο Fort Bragg, αντιμετωπίζει πέντε ποινικές κατηγορίες για κλοπή και κατάχρηση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών, κλοπή και απάτη. 

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή και κατέβαλε εγγύηση 250.000 δολαρίων. Πρόκειται να παραπεμφθεί σε δίκη στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και έπρεπε επίσης να παραδώσει το διαβατήριό του. 

Ο Βαν Ντάικ φέρεται να έκανε 13 στοιχήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, με το τελευταίο να γίνεται λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι  έστειλε τα κέρδη του, που ξεπερνούσαν τα 400.000 δολάρια, σε ένα ξένο θησαυροφυλάκιο κρυπτονομισμάτων πριν τα καταθέσει σε έναν διαδικτυακό λογαριασμό μεσιτείας. 

«Όσοι έχουν αναλάβει να φυλάσσουν τα μυστικά της χώρας μας έχουν καθήκον να τα προστατεύουν, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε ο Τζέι Κλέιτον, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. 

Ο Βαν Ντάικ φωτογραφήθηκε αμέσως μετά την επιχείρηση – και από τη στιγμή που έβαλε το τελευταίο του στοίχημα – σε «αυτό που φαίνεται να είναι το κατάστρωμα ενός πλοίου στη θάλασσα, την ανατολή του ηλίου, φορώντας στρατιωτική στολή των ΗΠΑ και κρατώντας ένα τουφέκι, στέκοντας δίπλα σε τρία άλλα άτομα που φορούσαν στρατιωτική στολή των ΗΠΑ», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. 

Η Polymarket σε ανάρτηση στο X ανέφερε: «Όταν εντοπίσαμε έναν χρήστη που πραγματοποιούσε συναλλαγές βάσει απόρρητων κυβερνητικών πληροφοριών, παραπέμψαμε το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε με την έρευνά τους. Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν έχει θέση στην Polymarket. Η σημερινή σύλληψη είναι απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί».

Οι αγορές προβλέψεων αντιμετωπίζουν κριτική 

Οι συναλλαγές στις αγορές προβλέψεων και στοιχημάτων έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο έτος, με τους χρήστες να ξοδεύουν πλέον μερικά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε εβδομάδα σε τέτοιους ιστότοπους. 

Οι νομοθέτες στο Κογκρέσο έχουν καταθέσει περισσότερες από μια ντουζίνα νέες προτάσεις νόμου φέτος για την περαιτέρω ρύθμιση των αγορών προβλέψεων. Ορισμένες από τις προτάσεις, οι οποίες κέρδισαν τη στήριξη και των δύο κομμάτων, θα αυξήσουν τις ποινές εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων που εμπλέκονται σε εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι ανησυχεί για την αυξανόμενη τάση στοιχηματισμού σε γεωπολιτικά γεγονότα.  

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού στρατιώτη, ο πρόεδρος είπε ότι δεν γνώριζς τις λεπτομέρειες του περιστατικού, αλλά το συνέκρινε με τον Πιτ Ρόουζ, τον κορυφαίο σε χτυπήματα όλων των εποχών στο μπέιζμπολ. 

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν ανησυχεί για τα στοιχήματα που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται για παγκόσμιο ζήτημα. 

«Λοιπόν, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει μετατραπεί σε κάτι σαν καζίνο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τέτοια στοιχήματα γίνονται «σε όλο τον κόσμο, και σε κάθε μέρος όπου κάνουν αυτά τα στοιχήματα». 

«Τώρα, νομίζω ότι δεν μου αρέσει αυτό», κατέληξε. 

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πέρυσι την Polymarket να αρχίσει να προσφέρει συναλλαγές για Αμερικανούς πελάτες, αλλά ο ιστότοπός της που απευθύνεται στις ΗΠΑ δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικός.  

Οι συναλλαγές που σχετίζονται με τον Μαδούρο πραγματοποιήθηκαν στον εξαιρετικά δημοφιλή διεθνή ιστότοπο της Polymarket. 

Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών κανονισμών – και έτσι είναι σε θέση να προσφέρει αγορές που σχετίζονται με τον πόλεμο, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.  

Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στον offshore ιστότοπο μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN). 

Ερωτηθείς για τους κινδύνους της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Polymarket δήλωσε στην Axios τον Νοέμβριο ότι ήταν «πολύ ωραίο» το γεγονός ότι η πλατφόρμα του «δημιουργεί αυτό το οικονομικό κίνητρο για να πάνε οι άνθρωποι και να αποκαλύψουν τις πληροφορίες στην αγορά», συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών πηγών. 

Η Polymarket θέσπισε νέους κανόνες τον Μάρτιο, προκειμένου να «αποσαφηνίσει τρεις βασικές κατηγορίες απαγορευμένων πρακτικών εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών». 

Απαγόρευσε τις συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφορίες τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται νομικά να τηρούν εμπιστευτικές, καθώς και τις συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφορίες από άτομα με την ίδια υποχρέωση.  

Επίσης, ανέφερε ότι άτομα που βρίσκονται σε «θέση εξουσίας ή επιρροής» ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμία σχετική αγορά. 

Βιομηχανία
Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Κόσμος
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν αιτήματα και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 16:49

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιράν – ΗΠΑ: Διπλωματικά παιχνίδια στο Ισλαμαμπάντ – Επισφαλής η εκεχειρία στον Λίβανο
Ισλαμαμπάντ 25.04.26

Εξαιρετικά επισφαλής φαντάζει η εκεχειρία στον Λίβανο, ενώ στο Ισλαμαμπάντ, όπου ήδη βρίσκεται ο ΥΠΕΞ του Ιράν, αναμένονται οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

The Lancet: Το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την Covid-19
Αρνείται να καταθέσει 25.04.26

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας (των ΗΠΑ για την Covid-19), κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», ανακοινώνει η ιατρική επιθεώρηση The Lancet.

Βενεζουέλα και Κολομβία ανακοινώνουν στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες»
Στρατιωτική συνεργασία 25.04.26

Οι κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Κολομβίας προχωρούν σε πολύ πιο στενή στρατιωτική συνεργασία ενάντια στις «μαφίες» και τις «εγκληματικές συμμορίες» που δρουν στα σύνορά τους.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Υγεία 25.04.26

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Τη Δευτέρα 25.04.26

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

