Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ένας στρατιώτης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι φέρεται να στοιχημάτισε σχετικά με την επιχείρηση, αποκομίζοντας κέρδη ύψους 400.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με ένα κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ο αρχιλοχίας Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ άνοιξε λογαριασμό στα τέλη Δεκεμβρίου στο Polymarket, μία από τις πιο γνωστές αγορές προβλέψεων.

Πόνταρε πάνω από 32.000 δολάρια ότι ο Μαδούρο θα είχε «φύγει» μέχρι τον Ιανουάριο.

Το στοίχημα ήταν ριψοκίνδυνο.

Ωστόσο, ο Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, και είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες πριν τοποθετήσει το στοίχημα.

Τα κέρδη του, αν και ανώνυμα, τράβηξαν την προσοχή των αρχών σχεδόν αμέσως, σύμφωνα με το CNN.

JUST IN: Gannon Ken Van Dyke, accused of insider betting on Polymarket, was a communications specialist supporting Joint Special Operations Command overseeing units like Delta Force and SEAL Team Six, per CBS. pic.twitter.com/mvXoaKYyZr — Resist Wire (@ResistWire) April 24, 2026

Κατάχρηση απόρρητων πληροφοριών

Ο Βαν Ντάικ, ενεργός στρατιώτης που υπηρετεί στο Fort Bragg, αντιμετωπίζει πέντε ποινικές κατηγορίες για κλοπή και κατάχρηση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών, κλοπή και απάτη.

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή και κατέβαλε εγγύηση 250.000 δολαρίων. Πρόκειται να παραπεμφθεί σε δίκη στη Νέα Υόρκη την Τρίτη και έπρεπε επίσης να παραδώσει το διαβατήριό του.

Ο Βαν Ντάικ φέρεται να έκανε 13 στοιχήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, με το τελευταίο να γίνεται λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έστειλε τα κέρδη του, που ξεπερνούσαν τα 400.000 δολάρια, σε ένα ξένο θησαυροφυλάκιο κρυπτονομισμάτων πριν τα καταθέσει σε έναν διαδικτυακό λογαριασμό μεσιτείας.

«Όσοι έχουν αναλάβει να φυλάσσουν τα μυστικά της χώρας μας έχουν καθήκον να τα προστατεύουν, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό όφελος», δήλωσε ο Τζέι Κλέιτον, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο Βαν Ντάικ φωτογραφήθηκε αμέσως μετά την επιχείρηση – και από τη στιγμή που έβαλε το τελευταίο του στοίχημα – σε «αυτό που φαίνεται να είναι το κατάστρωμα ενός πλοίου στη θάλασσα, την ανατολή του ηλίου, φορώντας στρατιωτική στολή των ΗΠΑ και κρατώντας ένα τουφέκι, στέκοντας δίπλα σε τρία άλλα άτομα που φορούσαν στρατιωτική στολή των ΗΠΑ», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Η Polymarket σε ανάρτηση στο X ανέφερε: «Όταν εντοπίσαμε έναν χρήστη που πραγματοποιούσε συναλλαγές βάσει απόρρητων κυβερνητικών πληροφοριών, παραπέμψαμε το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συνεργαστήκαμε με την έρευνά τους. Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών δεν έχει θέση στην Polymarket. Η σημερινή σύλληψη είναι απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί».

Here is the bet that U.S. Army soldier Gannon Ken Van Dyke was charged with placing to win $409,882 👇 pic.twitter.com/r4PGTfLjlo — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 24, 2026

Οι αγορές προβλέψεων αντιμετωπίζουν κριτική

Οι συναλλαγές στις αγορές προβλέψεων και στοιχημάτων έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο έτος, με τους χρήστες να ξοδεύουν πλέον μερικά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε εβδομάδα σε τέτοιους ιστότοπους.

Οι νομοθέτες στο Κογκρέσο έχουν καταθέσει περισσότερες από μια ντουζίνα νέες προτάσεις νόμου φέτος για την περαιτέρω ρύθμιση των αγορών προβλέψεων. Ορισμένες από τις προτάσεις, οι οποίες κέρδισαν τη στήριξη και των δύο κομμάτων, θα αυξήσουν τις ποινές εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων που εμπλέκονται σε εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι ανησυχεί για την αυξανόμενη τάση στοιχηματισμού σε γεωπολιτικά γεγονότα.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες εναντίον του Αμερικανού στρατιώτη, ο πρόεδρος είπε ότι δεν γνώριζς τις λεπτομέρειες του περιστατικού, αλλά το συνέκρινε με τον Πιτ Ρόουζ, τον κορυφαίο σε χτυπήματα όλων των εποχών στο μπέιζμπολ.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν ανησυχεί για τα στοιχήματα που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται για παγκόσμιο ζήτημα.

«Λοιπόν, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος, δυστυχώς, έχει μετατραπεί σε κάτι σαν καζίνο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι τέτοια στοιχήματα γίνονται «σε όλο τον κόσμο, και σε κάθε μέρος όπου κάνουν αυτά τα στοιχήματα».

«Τώρα, νομίζω ότι δεν μου αρέσει αυτό», κατέληξε.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πέρυσι την Polymarket να αρχίσει να προσφέρει συναλλαγές για Αμερικανούς πελάτες, αλλά ο ιστότοπός της που απευθύνεται στις ΗΠΑ δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικός.

Οι συναλλαγές που σχετίζονται με τον Μαδούρο πραγματοποιήθηκαν στον εξαιρετικά δημοφιλή διεθνή ιστότοπο της Polymarket.

Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών κανονισμών – και έτσι είναι σε θέση να προσφέρει αγορές που σχετίζονται με τον πόλεμο, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.

Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στον offshore ιστότοπο μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Ερωτηθείς για τους κινδύνους της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Polymarket δήλωσε στην Axios τον Νοέμβριο ότι ήταν «πολύ ωραίο» το γεγονός ότι η πλατφόρμα του «δημιουργεί αυτό το οικονομικό κίνητρο για να πάνε οι άνθρωποι και να αποκαλύψουν τις πληροφορίες στην αγορά», συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών πηγών.

Η Polymarket θέσπισε νέους κανόνες τον Μάρτιο, προκειμένου να «αποσαφηνίσει τρεις βασικές κατηγορίες απαγορευμένων πρακτικών εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών».

Απαγόρευσε τις συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφορίες τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται νομικά να τηρούν εμπιστευτικές, καθώς και τις συναλλαγές που βασίζονται σε πληροφορίες από άτομα με την ίδια υποχρέωση.

Επίσης, ανέφερε ότι άτομα που βρίσκονται σε «θέση εξουσίας ή επιρροής» ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμία σχετική αγορά.